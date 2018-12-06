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Пить кофе и чай в самолете опасно для здоровья

Об этом заявили американские ученые
Общество 05:55
Кофе. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Пить кофе и чай на борту самолета опасно для здоровья. Об этом заявили американские ученые. По их мнению, в напитках, которыми потчуют пассажиров в авиалайнерах, могут находиться опасные для человека бактерии, сообщает ИА PrimaMedia.

Как считают специалисты, цистерны для воды в самолетах никто нормально не чистит. Как заявил в интервью New York Post профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин, на очистку цистерн просто нет времени между посадкой самолета и следующим рейсом. Поэтому цистерны снова наполняют доверху. Микробы, оседающие на дне, остаются там и могут представлять опасность.

Также специалист порекомендовал пользоваться своими дезинфицирующими средствами после посещения туалета в самолете. Исследование провели специалисты Хантерского колледжа, по поводу питания на борту самолетов.

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