Пить кофе и чай в самолете опасно для здоровья

Об этом заявили американские ученые

Кофе. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Пить кофе и чай на борту самолета опасно для здоровья. Об этом заявили американские ученые. По их мнению, в напитках, которыми потчуют пассажиров в авиалайнерах, могут находиться опасные для человека бактерии, сообщает ИА PrimaMedia.

Как считают специалисты, цистерны для воды в самолетах никто нормально не чистит. Как заявил в интервью New York Post профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин, на очистку цистерн просто нет времени между посадкой самолета и следующим рейсом. Поэтому цистерны снова наполняют доверху. Микробы, оседающие на дне, остаются там и могут представлять опасность.

Также специалист порекомендовал пользоваться своими дезинфицирующими средствами после посещения туалета в самолете. Исследование провели специалисты Хантерского колледжа, по поводу питания на борту самолетов.