Итоги подведены!

Назван лучший общественный туалет на планете

Рейтинг составил журнал EasyJet Traveller
Общество 06:30
Туалет. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Назван самый комфортабельный общественный туалет в мире. Рейтинг составил журнал EasyJet Traveller, сообщает ИА PrimaMedia.

Победил общественный туалет, находящийся в городе Валлетта (Мальта). Туалетная комната стилизована под ночной клуб, украшена неоновыми вывесками. Туристов обслуживает специальный работник, элегантно одетый (в жилетке и галстуке-бабочке). В кабинках звучит музыка. Посещение такого туалета-музея стоит 30 евроцентов.

Кроме того, эксперты оценивали отели и бассейны. Лучшим отелем по отметкам в Instagram стал Paradiso in San Antonio на Ибице. В номинации "Лучший бассейн с панорамным видом" выиграл бассейн в Hotel Miramonti в Италии.

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