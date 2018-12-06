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Россияне недоедают, а продукты из страны вывозятся десятками млн тонн

Около 14 млн жителей страны питаются некачественно и едва не голодают
Экономика 07:50
Россияне недоедают, а экспорт продуктов растет - эксперты. Фото: Илья Табаченко

6 декабря, PrimaMedia. Обеспеченность едой россиян снижается, в то время как экспорт продовольствия растет, рассказали аналитики РАНХиГС. По данным специалистов, цены выросли на 41%, а доходы — только на 20%. Около 14 млн жителей России питаются некачественной и низкокалорийной едой, передает ИА PrimaMedia.

Аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали: Экспорт российского продовольствия уже перевалил за 20 млрд тонн в год. Вывозятся десятки млн тонн зерна, растительного масла, сахара, пишет "Российская газета". При этом, каждый десятый россиянин питается некачественно и скудно.

Эксперты предлагают расширять продовольственную помощь внутри страны. В РАНХиГС отмечают: "Может быть, население и потребляет продукты в том же объеме, что и раньше, но тогда доля расходов на продукты питания выросла, а это негативная тенденция".

Россияне питаются несбалансированно, добавляют аналитики. По калорийности еда ниже нормы на 7%, по углеводам — на 19%, а жиров, наоборот, больше нормы на 14%.

В то же время, Россия практически вышла на тот уровень, когда обеспечивать продовольствием страна может сама себя, говорят специалисты РАНХиГС. Однако, продовольственная обеспеченность не учитывает экономические возможности населения. Нужно включать механизмы продовольственной помощи семьям в рамках доктрины о продовольственной безопасности, уверены эксперты. Такую поддержку государство должно оказывать нуждающимся семьям, которые недоедают — таких в стране почти 14 млн человек.

Эксперты назвали сумму, которая понадобится чтобы увеличить калорийность питания низкодоходной части населения хотя бы на две трети от нормы потребления — 85 млрд рублей.

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