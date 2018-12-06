Правительство России планирует внедрить систему мониторинга питания

Фальсификат россияне смогут выявлять не отходя от прилавка. Фото: Александр Ратников

6 декабря, PrimaMedia. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в среду, 5 декабря на правительственном часе в Совете Федерации рассказала о новой системе мониторинга питания россиян и качества продуктов, которую намерено внедрить правительство России, сообщает ИА PrimaMedia.

Мониторинг будет осуществляться через мобильное приложение, которое свяжут с информационным ресурсом, пишет "Российская газета".

Приходя в магазин, покупатель сможет получить достоверную информацию о продукте, не отходя от прилавка. Программа сможет "рассказать" о фальсифицированной и недоброкачественной продукции.

Подобная мера — еще один шаг на пути к здоровому питанию россиян, считает вице-премьер. Здоровый образ жизни позволит дополнительно сохранить 200 тысяч жизней россиян.

Беспокойство Татьяны Голиковой объяснимо: за девять месяцев этого года рождаемость в России не превысила 11 человек на каждую тысячу населения, а смертность составила 12,6 человек на одну тысячу. В результате убыль населения равна 173,4 тысяч человек.