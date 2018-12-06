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Сбербанк отменил переводы на карту по номеру телефона

Новые правила действуют для кредитных карт
Общество 08:10
Сбербанк отменил переводы на карту по номеру телефона. Фото: Мария Оленникова

6 декабря, PrimaMedia. Сбербанк отменил переводы на кредитную карту по номеру телефона. Правила перевода денежных средств на дебетовую карту остались прежними, передает ИА PrimaMedia.

Зачислить деньги на кредитную карту теперь можно только по номеру самой карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.

На дебетовую карту зачислять деньги можно как и раньше двумя способами: по номеру карты и по привязанному к ней номеру телефона, подчеркнули в финансовом учреждении.

Новшество в Сбербанке объяснили тем, что деньги по номеру телефону могут зачислиться на любую активную карту — и на дебетовую, и на кредитную. Это неудобно для клиентов, так как за снятие наличных с кредитной карты взимается комиссия.

Накануне стало известно, что Сбербанк пересмотрел свою политику относительно выдачи потребительских кредитов пенсионерам и внес изменения. Если ранее Сбербанк не выдавал потребительский кредит гражданам, которым исполнилось больше 65 лет, то с введением новых правил, заемщику может быть 70 лет на момент погашения займа.

Что касается ипотечных кредитов и кредитных карт, предельный возраст заемщика остается прежним – 75 и 65 лет соответственно.

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