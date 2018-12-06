Госкомпании России не раскрывают, что закупают

Антирейтинг прозрачности госзакупок возглавили четыре организации

Склад. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. По данным "Национального рейтинга прозрачности закупок 2018" самые низкие баллы по прозрачности госзакупок получили четыре компании России: Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство. Ничего не скрывают также четыре компании федерального уровня, они и возглавили рейтинг прозрачности. Это Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба, сообщает ИА PrimaMedia.

Низкая прозрачность госзакупок отмечена в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте, передает РБК.

Авторы рейтинга при его составлении использовались данные публичных официальных источников, в том числе сайта госзакупок, сайтов участников "госторгов", а также данные, предоставленные самими участниками. В ходе исследований анализировались показатели каждой группы закупщиков, для того чтобы "отследить влияние нерыночных факторов, включая коррупцию, на процесс размещения заказов и на основе статистического анализа выдвинуть предположения об их причинах, последствиях и возможных путях устранения".

Тем не менее, компании, оказавшиеся в лидерах по непрозрачности госзакупок, высказали недовольство результатами рейтинга.

Как пишет издание, в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что позиция ведомства в рейтинге "вызывает вопросы". Однако Росрыболовство проводит все процедуры, связанные с закупками, в соответствии с законодательством. Практически тоже самое ответили в Росавтодоре.

Минэнерго отметило, что методология рейтинга "не учитывает ряда особенностей закупочной деятельности" федеральных органов власти, а наибольшая доля закупок Минэнерго России имеет отраслевую специфику.

Вероятно, прозрачность госзакупок повысится в 2019 году, так как с 1 января все государственные тендеры должны будут проводиться в электронном формате и регистрироваться в единой информационной системе госзакупок.