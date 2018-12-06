Архитектурные решения периода Карафуто надолго определили облик Южно-Сахалинска

На какие достопримечательности японского периода стоит обратить внимание туристу, разбирался корр. ИА SakhalinMedia

Тойохара - вид сверху. Фото: Архив Игоря Самарина

6 декабря, PrimaMedia. Город Южно-Сахалинск — одна из самых восточных столиц субъектов России, волею судеб оказавшаяся наследницей японской культуры. Любого путешественника удивят ровные прямые улицы города, их перпендикулярность, квартальность. Многие подумают, что это связано с советским периодом застройки, но нет. Такой принцип построения города заложили японцы, населявшие Южный Сахалин с 1905 по 1945 годы. В исторических особенностях главного города единственной в стране островной области разбирался корр. ИА SakhalinMedia.

Южно-Сахалинск еще долгие годы будет ощущать на себе японское наследие. Такое мнение несколько лет назад выразил сахалинский историк и краевед Игорь Самарин. Много лет он исследуют областную столицу и с легкостью проясняет многие городские легенды.

Первым поселением на месте Южно-Сахалинска стала Вадимировка, основанная русскими переселенцами в 1882 году. После неудачной войны и прихода на остров японцев в 1905 году, прямо под горами, ближе к природным источникам воды уже через два года началось активное строительство города Тойохара.

Автором планировки Тойохары (Южно-Сахалинска) был гражданский инженер Рёсуке Секия. Он использовали принцип планировки города по гипподамовой сетке. Это древний способ планировки античных городов с пересекающимися под прямым углом улицами, равными прямоугольными кварталами и площадями, отводимыми под общественные здания и рынки, кратными стандартным размерам квартала. Более того, 60 лет назад уличная сетка была значительно меньше, чем сейчас. Например, между нынешними улицами Амурской и Ленина проходила еще одна улица.

Общий вид города Тойохара с высоты птичьего полета в 1945 году. В центре виднеется улица Дзинзя-дори (Коммунистический пр-т) и здание почты (на этом месте теперь здание Почты России).. Фото: https://ok.ru/profile/564860094105, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru Карта города Тойохара, 1930 год. Фото: Автор неизвестен, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru Улица Nichiishjo в Тойохара в 1930 году. Фото: Собрание библиотеки города Саппоро, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru Главная улица города Тойохара. Справа здание универмага Tokyoite в 1925 году ( ныне на этом месте ТЦ Океан). Фото: Собрание библиотеки города Саппоро, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru Открытка Уличный вид г. Тойохара в 1930 году (на этом месте теперб находится здание "Почты Росси". Фото: Автор неизвестен, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru 1 / 5

По словам Игоря Самарина, административным центром японцы определили район улицы Сахалинской (Маока-дори). Там находились казармы и штаб гарнизона, а от здания губернаторства шла широкая аллея в северную сторону и заканчивалась в районе штаба. Потом, когда в 1918 году чуть северней был построен бумкомбинат, и этот район превратился в промышленный, центр стал постепенно смещаться на юг в район нынешнего Коммунистического проспекта (ныне центральная часть города). Были построены здание мэрии, центральный госпиталь, музей Карафуто.



Резиденция губернаторства Карафуто в г. Тойохара в 1930 году. Фото: Собрание библиотеки города Саппоро, проект "Старый Сахалин", oldsakhalin.ru

Улицы в японском городе Тойохара были трех категорий. Центральными (первой категории) считались Одори и Дзиндзя-дори (ныне улица Ленина и Коммунистический проспект). Они были очень широкими и просторными. Второй категорией считались улицы менее масштабные, чем центральные. Они разделили город на жилые кварталы, и третьей — это самые узкие, которые в свою очередь делили город на еще более мелкие сектора. Гуляя по центру современного Южно-Сахалинска, и в голову не приходит, какую историю таят его улицы.



Южно-Сахалинск — вид с "Горного воздуха". Фото: Юрий Гуршал

Как отмечает Игорь Самарин, улицы были с грунтовым покрытием, дополнительно были сделаны дренажные канавы, за которыми постоянно следили, поэтому даже в во время дождей было достаточно сухо.

Продуманная дорожная сетка позволяла за короткое время добраться до нужного дома даже на транспорте.

В современном Южно-Сахалинске сохранилось порядка 20-ти исторических объектов периода Карафуто. Многие из них находятся под охраной государства. К примеру, одно из самых притягательных для путешественников зданий в городе — это нынешний краеведческий музей на Коммунистическом проспекте. Построенный в 1937 году уже тогда он создавался как музей губернаторства Карафуто. Здание музея выполнено в традиционном японском архитектурном стиле "тэйкан-дзукури" – "императорской короны". В нем экспонировались коллекции по этнографии коренных жителей Южного Сахалина, по палеонтологии, зоологии, ботанике и многом другом.

Внешний облик музея в период губернаторства Карафуто. Фото: официальный сайт Сахалинского краеведческого музея, sakhalinmuseum.ru Здание краеведческого музея Карафуто. Фото: Юрий Гуршал Внешний облик музея в период губернаторства Карафуто. Фото: официальный сайт Сахалинского краеведческого музея, sakhalinmuseum.ru 1 / 3

Самое старое здание в Южно-Сахалинске, которое редко входит в туристический маршрут, и находящееся в самом центре — на улице Невельского, было построено в ноябре 1908 года. Первый этаж был выложен из красного кирпича, а второй — из бруса. Сейчас его занимает гарнизонный военный суд. В японский период там располагался первый музей, после его переезда в новое здание — штаб охранных войск Карафуто.

Рисунок здания штаба Карафуто. Фото: Архив Игоря Самарина Бывший штаб охранных войск Карафуто. Фото: Юрий Гуршал 1 / 2

Уникальным можно считать и здание центрального военного госпиталя Тойохары, построенного в начале 30-х годов и расположенного на улице Чехова, рядом с пересечением с улицей Антона Буюклы. Сейчас там располагается военный госпиталь вооруженных сил России, поэтому к нему достаточно сложно подступиться, но даже с дороги видна его необычная архитектура.

Военный госпиталь Тойохары в 1935 году. Фото: Городская библиотека Саппоро, Япония, проект "Старый Сахалин", https://oldsakhalin.ru/ Госпиталь Тойохары в 1932 году. Фото: Городская библиотека Саппоро, Япония, проект "Старый Сахалин", https://oldsakhalin.ru/ 1 / 2

Еще одним из наиболее ярких сохранившихся примеров японской архитектуры на Сахалине является здание художественного музея на улице Ленина, рядом с Сахалинской областной библиотекой. Построили его в 1930 году для филиала банка развития Хоккайдо. Здание выполнено с использованием железо-бетонной конструкции, поэтому особенно устойчиво к испытаниям временем.

Здание бывшего банка Хоккайдо. Фото: Юрий Гуршал Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалинский художественный музей (в период Карафуто филиал банка развития Хоккайдо). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

— На мой взгляд, архитектура и строительство периода Карафуто – это очень интересный этап в истории развития культуры Южного Сахалина. Он представлен большим количеством разных типов, видов зданий и сооружений, построенных в самых разных архитектурных стилях. Сохранившиеся остатки позволяют прочитать каменную летопись архитектурного наследия острова. На Сахалине в зданиях японского периода очень хорошо прослеживается череда стилей архитектурных направлений и мод, которые менялись в Японии и с небольшим опозданием приходили на остров, — рассказал Игорь Самарин.

Как отметил ученый, первые здания строились в стиле фахверка – деревянные здания каркасного типа с заполнением междустенок, в середине 20-х годов и до середины 30-х годов японцы перешли к копированию колониального стиля с примесью конструктивизма — это были административные здания на 2-3 этажа. К стилю посткоструктивизма относится здание центрального военного госпиталя. Здание бывшего банка Хоккайдо относится к псевдоклассическому стилю.

В середине 30-х годов в Японии начал преобладать псевдонациональный стиль "тэйкан-дзукури" – "императорской короны". Тогда с помощью новых материалов начали воссоздавать традиционные черты японской культуры. Так было построено здание краеведческого музея на Коммунистическом проспекте.



Бывший штаб охранных войск Карафуто. Фото: Юрий Гуршал

Холодный климат Сахалина наложил на архитектурный облик Тойохары свой отпечаток. Для японцев остров стал своего рода полигоном для испытания новых типов жилых домов, которые были приспособлены к необычному для них холодному климату. Если первые дома повторяли традиционные черты зданий центральной части Японии, то в последующих домах они использовали дополнительную обивку стен и местами внешнюю бетонную отделку, также ставили двойное остекление окон. В префектуре Карафуто, как называли японцы южную часть острова Сахалин, была очень развита перерабатывающая и добывающая промышленность, поэтому появился новый тип зданий для рабочих — длинные дома "Нагайя" на 8-12 квартир, проще говоря – бараки.

Гуляя по Коммунистическому проспекту с востока на запад от Краеведческого музея после перекрестка с улицей Дзержинского, можно увидеть еще одно здание японского периода. Сейчас это территория военных, а во второй четверти 20-го века это было помещение бывшего конференц-зала губернаторства Карафуто. Построили его в начале 30-х годов по проекту японского архитектора Ёсио Кайзука. Он также проектировал здание краеведческого музея и здание центральной технической лаборатории Карафуто, ныне института морской геологии и геофизики в планировочном районе Южно-Сахалинска — Новоалександровске.



Здание бывшего конференц-зала губернаторства. Фото: Юрий Гуршал

Есть городская легенда, что на мини-балкончиках для приема парада располагался губернатор со своими заместителями. Но, по словам Игоря Самарина, в зале второго этажа собиралось большое количество людей, поэтому на случай пожара был предусмотрен выход по наружной лестнице, которая и держалась на этих балконных выступах.

Следуя дальше по проспекту перед перекрестком с улицей Чехова можно встретить еще одну постройку, удивительным образом сохранившуюся до наших времен. В двухэтажном здании первоначально размещалась мэрия Тойохары. Оно было построено в 1925 году в переходном стиле от использования дерева до бетона. Поэтому при его постройке использованы детали европейских конструкций 19 века. Оно имеет брандмауэр – стену из кирпича, разделяющую здание на две части и призванное в случае пожара защитить половину строения от огня.

Мэрия Тойохары - японская открытка. Фото: Архив Игоря Самарина Здание бывшей мэрии Тойохары. Фото: Юрий Гуршал 1 / 2

Еще одним важным элементом японского периода, навсегда определившим внешний вид города, является городской парк. В 1906 году в городе Тойохара на базе естественного ландшафта дикой природы был создан парк отдыха, который по сути своей являлся большим красочным садом. Каждый день горожане приходили сюда, чтобы насладиться чистым воздухом и приятным времяпровождением в общении друг с другом. Японцы обожествляли природу и с особым благоговением относились к воде. Именно поэтому парк решено было расположить на участке, где протекала река, которая получила имя Тамагава (в переводе с японского "Божество"). На пути Тамагавы было создано несколько водоёмов: пруд Мидзухара (городское водохранилище) и пруд Одзи (озеро Принца или Верхний пруд).



Фрагмент кары парка в 1938 году. Фото: официальный сайт городского парка, http://sakhalin-park.ru/

Дорожки в японском парке строились с таким расчетом, чтобы подводить посетителя к наиболее живописным местам. Вот почему и сегодня к пруду можно выйти по нескольким аллеям. И с каждой из них открывается удивительный вид на водную гладь озера.

Вид с высоты птичьего полета на парк и озеро Верхнее в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (пруд Одзи в период Карафуто). Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Озеро Верхнее в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (пруд Одзи в период Карафуто). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Озеро Верхнее в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (пруд Одзи в период Карафуто). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Озеро Верхнее в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (пруд Одзи в период Карафуто). Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 4

Водоем Одзи получил свое название в честь крупнейшей промышленной компании Одзи-сейси, которая владела нескольким бумкомбинатами. Помимо эстетической цели – была и прагматичная – в случае необходимости комбинат мог использовать воду из водоема в парке.



Японские женщины гуляют у пруда Одзи. Фото: официальный сайт городского парка, http://sakhalin-park.ru/

Спустя десятки лет парк неоднократно видоизменялся, но водоем по-прежнему радует гуляющих по нему сахалинцев и туристов.

Там же, в парке, который ныне называют городским парком Культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, можно найти особый камень с иероглифами. Его установили в день основания пруда Одзи. А рядом растет уникальный тис, который является ровесником пруда.

Памятный камень в честь закладки озера Одзи. Фото: Юрий Гуршал Тисс - ровесник озера. Фото: Юрий Гуршал 1 / 2

Следует отметить, что основные сохранившиеся здания-памятники эпохи Карафуто находятся под охраной государства. В настоящее время на территории Сахалинской области сохранилось 162 объекта культурного наследия, в том числе четыре объекта федерального значения. Путешественнику, посещающему остров Сахалин, нужно обязательно посетить самые главные из них.