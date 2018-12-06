"Зачистка" в банковском секторе близится к завершению

Какие банки лишатся лицензии, ЦБ рассказал. Фото: Антон Балашов

6 декабря, PrimaMedia. Центробанк за пять последних лет отозвал лицензии у 400 кредитных организаций в стране. Расчистка рядов в банковском секторе близится к завершению. О том, какие финансовые учреждения на очереди рассказали в Банке России, передает ИА PrimaMedia.

Зампред Центробанка Ольга Полякова в интервью "Российской газете" рассказала, с чем сейчас борется банковский надзор и какие банки должны уйти с рынка.

По словам Поляковой, с рынка выводятся игроки, которые находятся вне правового поля. Лишенные лицензии за пять лет 400 банков — это хронически неустойчивые организации, чья деятельность строилась на незаконных операциях и приводила к тому, что клиенты теряли средства. При этом, маленький банк, средний или крупный — не имеет значения. Однако, в большинстве своем уходят те банки, чья совокупная доля во вкладах населения составляла не более 2,2%, а доля в активах — не более 1,5%, пояснила Полякова. Санацию на данный момент проходят 28 проблемных банков.

Зампред ЦБ отметила, что зачастую, недобросовестные банкиры, понимая, что ждет отзыв лицензии пытаются выводить активы: в ночное время вывозят деньги, продают здания и автомобили. Банки проводят и фиктивные операции, выдавая кредиты "техническим" компаниям или физлицам на большие суммы без подтверждения доходов. Полякова пояснила, что Центробанку требуется время, чтобы выявить такие операции. При этом, в текущем году регулятор направил уже 84 обращения в правоохранительные органы, проверяя фиктивность операций банков, по 47 из них заведены уголовные дела.

С января Центробанк будет проводить превентивный надзор, появится возможность осуществлять контрольные закупки, в банки придут "тайные покупатели", рассказала Полякова. Применение таких инструментов поможет понять, насколько адекватно банки раскрывают информация о предоставляемых клиентам услугах. Банковский надзор ждет те кредитные учреждения, где будут выявлены признаки наличия забалансовых вкладов и недостоверного отражения операций в балансе.

По словам Поляковой, процесс очищения банковского сектора должен завершиться в ближайшей перспективе. Реформа, которая проходит в банковском секторе, направлена, в первую очередь, на выявление проблем у банков и их решение не доводя до отзыва лицензии. В то же время, подчеркнула зампред ЦБ, регулятор не намерен проявлять толерантность к банкам, которые работают в интересах криминальных структур, выводят активы, проводят схемные операции и создают угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.