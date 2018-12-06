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США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

Представитель ВМС США назвала маневр американского эсминца операцией «Свободная навигация»
Общество 09:15
Флот ТОФ. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Эсминец USS McCampbell побывал в непосредственной близости от залива Петра Великого. Маневр призван показать, что США "будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "РБК".

Американский эсминец USS McCampbell в среду, 5 декабря, проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

По ее словам, USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации".

Официальный представитель ВМС США подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии России на водные территории, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом.

Представитель ВМС США назвала маневр американского эсминца операцией "Свободная навигация". "Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", — сказала Макмарр. "Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — добавила она.

Залив Петра Великого — крупнейший залив в Японском море. Он омывает остров Русский и город Владивосток, где базируется Тихоокеанский флот ВМФ России.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класса "Арли Берк", это 35-й корабль этого класса, всего у США 66 таких эсминцев. Корабль оснащен системой для запуска крылатых ракет "Томагавк", ракетной установкой вертикального типа Mk41 для запуска противокорабельных ракет и торпедными аппаратами.

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