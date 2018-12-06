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Самолет-заправщик и истребитель-бомбардировщик США потерпели крушение над морем у Японии

Речь идет о заправщике KC-130 и F/A 18. На борту обоих самолетов находились семь человек
Общество 09:20
Два самолета морской пехоты США потерпели крушение над морем у Японии. Фото: pixabay.com

6 декабря, PrimaMedia. Самолет заправки KC-130 и истребитель-бомбардировщик F/A 18 Корпуса морской пехоты США потерпели крушение в небе у побережья Японии. На их борту находились семеро американских военных, объявлена поисковая операция, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "РБК".

Два воздушных судна Корпуса морской пехоты США потерпели крушение над морем во время заправки недалеко от японского побережья, объявлена поисковая операция. Об этом сообщают NBC и Reuters со ссылкой на чиновника.

Речь идет о самолете-заправщике KC-130 и истребителе-бомбардировщике F/A 18. На борту обоих самолетов находились семь человек.

Позднее Корпус морской пехоты США сообщил в Twitter, что крушение самолетов произошло около 2.00 по местному времени. "Обстоятельства аварии в данный момент расследуются", — говорится в сообщении.

По данным NBC, на борту KC-130 находились пятеро морпехов, двое на борту F/A 18. Оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что пока что неизвестно, как произошла авария, но никто не подозревают экипажи в нарушении правил безопасности.

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