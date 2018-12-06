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Уместно сравнивать с iPhone: эксперты о новом «Яндекс. Телефоне»

Мнения аналитиков разделились
Общество 09:30
Центральный офис "Яндекса". Фото: Википедия (Ralf Smallkaa)

6 декабря, PrimaMedia. IT-эксперты оценили новый телефон компании "Яндекс". Мнения аналитиков разделились, сообщает ИА PrimaMedia.

Мнения аналитиков по поводу представленного смартфона разделились. IT-журналист Дмитрий Бевза в разговоре с "360" заявил, что "Яндекс.Телефон" — нишевый продукт, поэтому о массовых продажах говорить не стоит, привозит отзыв IT-журналист Дмитрий Бевза порталу "360".

Не видит специалист и набора инновационных функций, единственное что отличает новый гаджет аналогов на Android – это только "Алиса". "Для 18 тысяч рублей, которые просят за новый гаджет, это маловато. За эти деньги можно приобрести вещи технически сильнее", — отмечает эксперт.

Однако, сторонники говорят, что сравнивать "Яндекс.Телефон" с другими устройствами на Android некорректно и даже бессмысленно. Такого мнения придерживается IT-эксперт Сергей Вильянов. Гаджет уместно сравнивать только с iPhone. Он тоже считает, что производителям следовало снизить цену устройства на несколько тысяч рублей.

"Мне кажется, что было бы гораздо гармоничнее удержать цену в пределах 15 тысяч, но дело видимо не столько в деньгах, сколько в имидже", — отметил Сергей Вильянов.

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