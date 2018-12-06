Испытания на получение водительского удостоверения изменятся в следующем году

Экзамен для водителей ждет реформа. Фото: Сергей Ланин

6 декабря, PrimaMedia. В первом квартале следующего года МВД готовится направить в кабмин проект постановления, которое изменит прием экзамена для будущих водителей. Проект проходит заключительные стадии разработки. Документ предлагает объединить сразу два экзамена, так называемые "автодром" и "город", передает ИА PrimaMedia.

По новой норме первоначальные навыки управления у будущих водителей, как и прежде, будут проверять сначала на закрытой площадке. Однако большую часть экзамена проведут уже на дороге — в "городе". Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Озвученный ранее проект "водительской реформы" вызвал немало споров, но несмотря на все возражения, идея была одобрена с небольшими доработками.

В МВД пояснили, что разработанные изменения объединяю два экзамена "автодром" и "город". При этом, полное исключение упражнений на закрытой площадке не планируется. Отмечается, что автошколы настаивали на сокращение упражнений во время экзамена на автодроме вдвое.

В ГИБДД уверены, что теоретически, ряд экзаменов, которые проводятся на автодроме, можно проводить и в городе. Например, это "Змейка". Данное упражнение можно заменить маневрированием на дороге. "Поворот на 90 градусов" — вообще типичная ситуация в дорожных условиях — выезд с любой прилегающей территории.

Между тем, эксперты высказывают опасения в связи с новыми правилами. Известно, что немалая доля кандидатов в водители отсеивается на этапе "автодрома". Понятно, что такие несостоявшиеся водители, которые не смогли выполнить упражнения на закрытой площадке, в "городе" и вовсе будут попросту опасны.

В МВД считают, что отсеивать "неблагонадежных" кандидатов должны еще на этапе сдачи экзаменов в "родном" учреждении. Если же школа выдала свидетельство потенциальным водителям, которые, по сути, не имеют навыков на управления авто, нужно поднимать вопрос о закрытии учебного учреждения.