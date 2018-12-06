Отношение южнокорейцев к использованию атомной энергетики – взгляд из Приморья

Опрос, проведенный Корейским обществом по атомной энергетике, показывает достаточно высокую лояльность населения к использованию АЭС

6 декабря, PrimaMedia. Тема использования атомной энергетики продолжает активно обсуждаться в Республике Корея, ближайшем соседе Приморья. Как показал недавний опрос, проведенный Корейским обществом по атомной энергетике и "Профессорским советом по вопросам рационализации энергетической политики", 7 из 10 корейских граждан считают, что долю производства ядерной энергии в стране необходимо поддерживать на нынешнем уровне или даже расширять, говорится в сообщении корейской газеты The Dong-A Ilbo (donga.com). Новость достаточно интересная, если учесть, что в мае 2017 года в период досрочных президентских выборов нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ настаивал на закрытии АЭС в стране и на увеличении использования возобновляемых источников до 20% к 2030 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Это было уже второе исследование авторитетным корейских организаций, занимающихся проблемами энергетической политики и использования атомной энергетики. Первое состоялось в августе 2018 года, когда в стране развернулась напряженная дискуссия по поводу использования атомной энергии.

На этот раз с помощью Института Гэллапа по телефону было опрошено 1006 взрослых мужчин и женщин по всей стране. В итоге одобрение использования ядерной энергии в Южной Корее выразили 69,5% опрошенных. 67,9% респондентов посчитали, что в будущем нынешнее соотношение атомной энергетики к другим видам должно поддерживаться на нынешнем уровне или даже увеличиваться. 57,6% участников опроса заявили, что считают производство ядерной энергии безопасным. По сравнению с августовским опросом снизился процент тех, кто поддерживает политику президента Мун Чжэ по сокращению количества атомных электростанций (с 7,9% до 6,7%).

Как отметил профессор отделения ядерной инженерии Корейского университета (Чосунг) Сон Чонг, существует разрыв между общественным восприятием идеи отказа от мирного атома и политики, которую проводит в связи с этим государство. Скорей всего, данный вопрос стоит рассмотреть на референдуме.

"Не будем забывать, что отношение к атомной генерации, — это палка o двух концах. С одной стороны, у Южной Кореи перед глазами пример Японии, пережившей в 2011 году цунами и его последствия. Экономически, кстати, эта японская провинция так и не оправилась от того удара — этим летом я как раз своими глазами видел, что провинция переживает не лучшие времена безотносительно следов радиации, — прокомментировал интернет-ресурсу Atominfo старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Яшлавский. — С другой стороны, атомная энергетика — это один из самых безопасных видов генерации (не считая форс-мажоров, как Чернобыль или Фукусима), многие эксперты считают, что АЭС вредят природе меньше, чем те же тепловые станции. Плюс это и относительно дешевый способ получения электроэнергии".

— Дискуссия, развернувшаяся в Корее, свидетельствует о том, что это страна с развитой демократией. Это очень хорошо, что и президент, и жители могут высказывать свое мнение. С экономической точки зрения отказ от АЭС – полный абсурд. Понятно, что была Фукусима в соседней Японии. Но представьте себе: Корея – страна с высоким уровнем развития атомной энергетики, и вдруг все закрыть и что-то строить с нуля… Переход на солнечную энергетику – пока несбыточная идея. Уровень ее развития значительно уступает уровню развития других видов энергетики. Да и стоит это удовольствие в разы дороже, чем атомная энергетика. Во-вторых, производительность ее сейчас очень мала. С точки зрения экономики развитие солнечной энергетики – огромные затраты. Для этого, прежде всего, нужны огромные территории, чтобы поставить на них солнечные батареи. В Корее таких территорий нет. Альтернативой могло бы стать использование газа, но вопрос о газопроводе из России в Южную Корею пока только обсуждается, — сказал доктор экономических наук, профессор ВГУЭС Александр Латкин. – Ну и какую энергетику в Южной Корее развивать, если не атомную? Тем более налажено сотрудничество с одним из лидеров в области атомной энергетики – Росатомом.

Напомним, в 2012 году стартовала новая российско-корейская программа по созданию быстрого реактора. Предусматривается разработка и сооружение опытно-промышленного энергоблока с быстрым натриевым реактором PGSFR мощностью 150 МВт. Кроме производства электроэнергии и очередного этапа на пути к замкнутому ядерно-топливному циклу, новый реактор PGSFR должен будет сжигать трансурановые элементы из отработавшего топлива легководных реакторов на тепловых нейтронах.

В 2015 году российский Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), проводящий исследования по долгосрочным контрактам для корейской стороны, заключила контракт с Корейским институтом атомной энергии (KAERI) на проведение исследований по облучению экспериментальных тепловыделяющих элементов в действующем в НИИАР реакторе БОР-60. В июне 2016 года НИИАР и KAERI подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Россия и Корея будут совместно выполнять исследовательские проекты, необходимые для развития ядерной энергетики.

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