Зима из сказки: чем привлекателен зимний Сахалин для туристов

Увлекательное путешествие на край Земли зимой, чем может удивить остров разбирался корр. ИА SakhalinMedia

Зимний Сахалин. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia

6 декабря, PrimaMedia. Сахалин — поистине удивительный остров, сочетающий в себе бесчисленное количество особенностей, а зима — самое завораживающее время года. Но даже она имеет массу уникальных черт. На севере острова она приходит раньше, снега выпадает много, а местами даже очень много. Причем частые метели сопровождаются лютыми морозами, что очень напоминает континентальный климат Сибири. На юге — зима тоже снежная, но наступает несколько позже, при этом она очень теплая и мягкая в силу своего островного положения и соседства с теплым Японским морем. Выбирая место для зимнего путешествия, можно смело остановиться на острове Сахалин, особенно если вы безумно скучаете по той самой сказочной зиме, которая с детства воспитана мультфильмами и сказками. О том, чем можно занять свое время именно зимой, расскажет корр. ИА SakhalinMedia.

Горнолыжный курорт

Обилие снежного покрова и продолжительная зима создали условия для развития в Южно-Сахалинске горнолыжного курорта "Горный воздух". Ведущий свою историю еще со времен японского периода, "Горный воздух", по оценке экспертного жюри премии "Лидеры спортивной индустрии", стал лучшим горнолыжным курортом на Дальнем Востоке. Трассы 4-х уровней сложности позволят организовать отдых для всей семьи. Современные подъемники сделают подъем на вершину горы Большевик комфортным, позволив наслаждаться волшебной природой и красивым видом на город. А склоны горы, как подготовленные ратраками, так и нехоженные вовсе дадут возможность получить нужную долю адреналина и новичкам, и профессионалам, особенным экстремалам, специализирующимся на фрирайде.

Узнать больше о горнолыжном комплексе "Горный воздух" можно на их официальном сайте.

Прогулки по целине

Людям, желающим ощутить все прелести зимы и окунуться в настоящую сказку, можно порекомендовать отправиться в пешее путешествие. Причем помощником могут стать как обычные лыжи, так и например снегоступы — это незаменимое средство передвижения позволяет не утопать в снегу. Обилие снежного покрова, сугробы выше человеческого роста, похожие на россыпи сахарной пудры, а самое главное — непередаваемый запах озонированного снега, несущий свежесть.

Такое путешествие обязательно запомнится, окунет в детство, когда даже 30 см снега вызывало восторг. Если если перед походом еще и купить обыкновенные детские ледянки, то можно и ощутить все радости катания с горок, усыпанных снегом.

Зимний Сахалин. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net Зимний Сахалин. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net Вид на Южно-Сахалинск. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia Дорогами Сахалина. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia 1 / 4

Сафари на снегоходах

Для любителей экстрима идеально подойдет прогулка на снегоходах. Причем можно выбрать как организованный маршрут по накатанной трассе, так и с ветерком промчаться по снежной целине. На быстром ходу снежная пыль будет клубами вздыматься из под гусениц вездехода, а снежные барханы впереди будут разбиваться лыжами, игриво отправляя порции снежинок на всадника этого железного монстра.

Захватывающие туры на снегоходах на Сахалине могут к примеру предложить профессиональные организаторы незабываемых путешествий "Друзья походники", "Адреналин-тур" или "Центр технических видов спорта".

Прогулки на снегоходах. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net Прогулки на снегоходах. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net 1 / 2

Зимняя рыбалка

Особенным развлечением на Сахалине является зимняя рыбалка. Богатая различной рыбой акватория Охотского моря манит тысячи рыбаков-любителей, заядлых местных знатоков подледной рыбалки и туристов.

Это увлечение для азартных людей. Почувствовав один раз добычу на крючке, остановиться будет уже невозможно.

"Сахтрэвел", "Друзья-Походники" и "Адреналин-Тур" предлагают экскурсии в самые лучшие места для подледной сахалинской рыбалки на навагу и корюшку.

Пойманная навага. Фото: ИА SakhalinMedia Соревнования по подледной рыбалке. Фото: ИА SakhalinMedia Зимняя рыбалка на Сахалине. Фото: ИА SakhalinMedia Соревнования по подледной рыбалке на Сахалине. Фото: ИА SakhalinMedia Соревнования по подледной рыбалке на Сахалине. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 5

Красоты Сахалина

Зимой можно легко присоединиться к организованным турам в потрясающе красивые места острова: мыс Великан, мыс Евстафия, Чертов и Ведьмин мосты и многое другое. Конечно, любой турист может отправиться в самостоятельное путешествие в любое из перечисленных мест, но не стоит забывать что природа острова как дарит свое великолепие, так и несет определенные опасности, от которых и призваны защищать профессиональные организаторы путешествий. Поэтому дальше корр. ИА SakhalinMedia расскажет именно об организованных турах.

Мыс Великан

В снегоходных санях можно с ветерком прокатиться в мир каменных исполинов мыса Великан. Этот памятник природы, получивший свой статус в 1990 году, расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова и считается, пожалуй, самым впечатляющим местом на побережье Сахалина.

Огромные сосульки, свисающие с каменных глыб, плавающие в море льдины, замерзшие водопады, а ныне ледопады, поражают путешественников своим великолепием. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, где располагаются колонии птиц. Каменные исполинны расположились в уютных бухтах, песчаные берега которых упираются в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой.

Мыс Великан. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net Мыс Великан. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net 1 / 2

Считается, что название мысу дал Иван Крузенштерн. На корабле Надежда" он исследовал юго-восточное побережье Сахалина, вел съемку берега и был восхищен красотой и величием скал. По другой версии, название мыса произошло от трансформации японского слова "уэрикан". Именно так во время оккупации юга острова японцы называли это место.

Мыс Евстафия

Хотите испытать необыкновенное ощущение полета? Отправляйтесь на мыс святого Евстафия, что находится на восточном побережье Сахалина. Это одно из удивительнейших мест по красоте на острове. С его высоты открывается потрясающая панорама на все стороны света, способная впечатлить даже самого искушенного путешественника. Мыс Евстафия окружен кристально чистой водой, каменным ландшафтом и невероятно вкусным, освежающим запахом моря. Зимой это место так же красиво и притягательно, как и летом. А дорога к нему по сказочному заснеженному лесу оставит незабываемые ощущения.

Мыс Евстафия. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net Мыс Евстафия. Фото: Друзья Походники, pohodniki.net 1 / 2

Бухта тихая

Буквально напитанная творческой энергией, наверное, любимая у сахалинских художников — бухта Тихая. Могучие скальные образования, прозрачная вода Охотского моря, причудливые скульптуры, созданные морем и ветром, побуждают людей браться за краски и холст. В бухте гордо расположился отдельно стоящий остров Заметный.

Ледопады бухты Тихой. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru Ледопады бухты Тихой. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru Ледопады бухты Тихой. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru 1 / 3

особенность этих мест в том, что зимой воды мелких ручьев, стекающих с крутых склонов хребта Жданко, падая с высоты, замерзают, образуя великолепные природные картины. Большие и маленькие сосульки высотой до 30 метров превращаются в разнообразные застывшие ледопады. Маршрут вдоль побережья от мыса Тихого до мыса Бурунного — это зимняя сказка на бескрайних просторах застывшего Охотского моря, откуда виднеется множество красивых скал, кекуров, гротов и бесчисленное количество ледопадов. Благодаря которым вот уже более десяти лет на Сахалине активно развивается ледолазание. Ежегодно зимние ледопады хребта Жданко собирают множество туристов-альпинистов.

Чтобы попасть в такой тур можно обратиться к "Друзьям походникам" или в "Адреналин-тур".

Чертов и ведьмин мосты

Зимой на Сахалине можно отправиться в снегоходно-пешеходный тур на Чертов и Ведьмин мосты. Эти памятники истории с мистическими названиями притягивают туристов со всех регионов России, ведь они являются действительно уникальными воплощениями инженерной мысли начала XX века.

Путь каюра

"Адреналин-тур" совместно с Aina Tour зимой может предложить увлекательное путешествие, которое будет интересно и детям, и взрослым, где туриста ждёт тёплый приём в национальном жилище с представителем общины коренных народов Севера "СИМАТТАМА НИНДАЛ" с рассказами о народах севера, их культуре и быте. Знакомство с различными породами ездовых собак, таких как сибирские и аляскинские хаски, обучение технике управления упряжкой и конечно прохождение трассы в упряжке подарят незабываемые впечатления, которыми можно будет делиться ни один год со своими близкими и друзьями.

Открывая удивительный мир ездовых собак, знакомясь с древней культурой коренных народов Севера можно стать настоящим каюром и даже получить удостоверение.



Хаски. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru

Помимо катания в собачьих упряжках можно посетить северный чум, сделать десятки фотографий с собаками, отведать горячего чая со сладкими угощениями в стилизованном кафе, пострелять по мишеням из традиционных луков, поиграть в игры. Любой желающий может подойти, потрепать, погладить собаку, совершенно не опасаясь за свое здоровье. Эти собаки будут обнимать и облизывать Вас, как самого родного и близкого друга после долгой разлуки.

Узнать подробнее о программе этой экскурсии можно на официальном сайте "Адреналин-тура".

Зимние горные восхождения

Помимо простых прогулок по снежной целине на Сахалине можно отправиться и в настоящее восхождение на одну из многочисленных гор. Очень часто организовываются восхождения на горы Красную, Майорскую, Луга, Юнону, Российскую, Быкова. С каждой горой связаны свои легенды, но каждая из них открывает завораживающие виды на окрестности, удивительный рельеф, а те что находятся близко к морю еще и рассказывают тайную историю долгих теплых отношений холодного Охотского моря и сурового островного побережья.

Гора Луга. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru Гора Красная. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru Гора Быкова. Фото: Адреналин-Тур, gosakh.ru 1 / 3

О чем надо помнить отправляясь в зимний тур

Природа Сахалина притягательна, красива и вместе с тем очень сурова. Несмотря на кажущееся тепло и согревающие солнечные лучи очень яркого сахалинского солнца надо всегда помнить, что погода обманчива, может опуститься сильный мороз или начаться непроглядная метель. Отправляясь в путешествие надо тепло одеваться, защищать руки и голову, брать с собой еду и согревающий чай. И, конечно, там где это возможно, лучше воспользоваться услугами профессионалов, тогда ваш отдых будет незабываемым.

Дополнительную информацию о путешествии на остров можно получить на официальном сайте Туристско-информационного центра GoSakhalin.ru.

Приятного путешествия!!!