Итоги подведены!

Разрешить онлайн-торговлю лекарствами просят правительство

Предложение поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли
Общество 10:20
Лекарства. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Максиму Акимову обращение с просьбой включить разработку законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в план федерального проекта "Цифровая экономика". Таким образом компании пытаются ускорить принятие решения по этому вопросу. Законопроект, разработанный Минздравом, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года, после чего работа над ним не велась, сообщает ИА PrimaMedia.

Вице-премьер Максим Акимов получил обращение с просьбой включить разработку законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в план федерального проекта от АКИТ. Дистанционная продажа лекарств сейчас запрещена, но на эту товарную категорию есть постоянный спрос, — утверждают в Ассоциации.

По данным Ассоциации, на онлайн-торговлю препаратами "по косвенным признакам" приходится до 5% (73 млрд рублей) розничного сегмента российского фармрынка. Если вопрос не урегулируют на законодательном уровне, то это приведет к росту теневого рынка, — считают авторы предложения.

Против этого законопроекта активно выступают традиционные аптеки, пишет "Коммерсант". Крупные аптечные сети отмечали, что в документе не урегулирован вопрос, кто будет заниматься доставкой лекарств — фармацевты или обычные курьеры. Не определены категории граждан, которые нуждаются в доставке и еще ряд вопросов.

Вероятно, аптечные сети бояться потерять существенную долю в продажах из-за интернет-компаний, считают эксперты.

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