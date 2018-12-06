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Россия выплатит миллионы рублей компенсации Pussy Riot, плясавшим в Храме Христа Спасителя

Минюст сообщил о готовности выполнить решение ЕСПЧ
Общество 10:35
Россия выплатит миллионы рублей компенсации Pussy Riot. Фото: Скриншот видео Vladimir Liadov с видео-хостинга YouTube

6 декабря, PrimaMedia. Минюст РФ заявил о готовности выплатить компенсацию в размере нескольких десятков тысяч евро скандально известной панк-группе Pussy Riot за нарушение их прав по дело о "панк-молебне" в Храме Христа Спасителя. Решение о возмещении ущерба вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает ИА PrimaMedia.

Сумма выплат составляет 48 тысяч евро в совокупности трем фигуранткам дела. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 тысяч евро в качестве компенсации, Екатерине Самуцевич – 5 тысяч евро. Кроме того, Россия должна погасить их судебные издержки в размере 11,7 тысяч евро.

Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ отсутствуют, пояснили в Минюсте "Интерфаксу". В ведомстве добавили, что власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет.

Европейский суд признал незаконность действий РФ в отношении участниц группы — Россия нарушила сразу четыре статьи Европейской конвенции по правам человека. Они касаются запрета пыток, прав на свободу и личную неприкосновенность, прав на справедливый суд и на свободу слова.

Согласно закону, компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.

Решение Европейского суда по правам человека Русская православная церковь (РПЦ) сочла ударом по правовой защите религиозной свободы.

Напомним три участницы группы были осуждены на два года колонии за так называемый "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. В феврале 2012 года они ворвались в храм и устроили "грязные танцы" с песнями.

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