Выйти из сумрака: Behance Portfolio Review возродило дизайнерское сообщество Владивостока

Что заставило творцов покинуть зону комфорта и горячо обсуждать тенденции дизайна темным морозным вечером во владивостокском переулке

Спикеры BPR раскрыли начинающим дизайнерам все секреты своего успеха. Фото: Ганжа, Geometria

7 декабря, PrimaMedia. Behance Portfolio Review – это уникальное для приморской столицы событие объединило дизайнеров всех мастей и рангов и стало стартовой площадкой для студентов, открыло новый рынок вакансий для работодателей. О смысле, ценности и итогах мероприятия с мировым именем, впервые столь масштабно прошедшего во Владивостоке 24 ноября, корр. ИА PrimaMedia побеседовал с его организаторами и участниками.

Зачем

Отсутствие в городе сформированного сообщества дизайнеров – вот что подтолкнуло руководителей брендингового агентства "Сова" Никиту Новоселова и Вячеслава Жданова к организации мероприятия, зарекомендовавшего себя не только во многих городах России, но и мира. Это событие позволяет дизайнерам из самых разных сфер — от создания упаковки до рисования интерфейсов — поделиться опытом, продемонстрировать свои работы будущим заказчикам, а также получить экспертное мнение и ценные советы от признанных мэтров.

— Одна из наших основных задач – сделать так, чтобы Владивосток развивался с точки зрения визуальной коммуникации. Сейчас, к сожалению, интеллектуальная работа в России и, в частности, в Приморье обесценена. Местный бизнес не готов платить за дизайн. Зачастую заказчик не понимает стоимость разработок. Мы пытаемся немного раскачать эту ситуацию, и начали с дизайнеров. Если их уровень будет расти, они станут уважать свою работу. Увидев, что на западе этот труд оценивают по достоинству, и на местном рынке владивостокский дизайнер будет пытаться продать свою работу подороже. И все будут в выигрыше. Все вырастут. Бизнес получит лучший продукт, дизайнеры – большее вознаграждение,

— говорит Вячеслав Жданов, арт-директор агентства "Сова".

Как отмечают организаторы, их цель – создание единой городской среды, где смогут взаимодействовать дизайнеры и заказчики.

— Пока такая площадка существует в формате чата, в котором собрались гости, участники и спикеры мероприятия. Мы будем стараться поддерживать ее и развивать, — говорят руководители брендингового агентства "Сова".

Организаторы Никита Новоселов и Вячеслав Жданов впервые собрали вместе около 100 приморских дизайнеров. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Кофе-брейк с пиццей не только позволил собравшимся подкрепиться, но еще и пообщаться в неформальной обстановке. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Дружественная домашняя атмосфера BPR запомнится участникам надолго. Фото: Артем Ганжа, Geometria И участники, и гости BPR активно включались в общение. Фото: Артем Ганжа, Geometria Кофе-брейк с пиццей не только позволил собравшимся подкрепиться, но еще и пообщаться в неформальной обстановке. Фото: Артем Ганжа, Geometria 1 / 7

Что это было

24 ноября на протяжении более чем 6 часов в стенах Центра содействия развитию молодежи на Посьетской, 14 шли горячие беседы и профессиональные баталии между начинающими и уже опытными приморскими дизайнерами, экспертами и представителями бизнеса. Оживленные разговоры участников BPR продолжались даже тогда, когда зал нужно было закрывать на уборку.

— Мы сами вышли из здания около 9.00 часов вечера. И тут, вы представляете, на дороге, в темноте все еще стояли участники мероприятия и горячо что-то обсуждали, — вспоминают организаторы.

Кто и как

Все, кто принимает участие в BPR, традиционно делятся на три категории. Это участники, гости и эксперты (спикеры). Гости – простые слушатели, среди которых могут оказаться и просто любопытствующие, и студенты, и дизайнеры, постеснявшиеся выступить перед экспертами.

Эксперты (спикеры) – мастера своего дела, у которых молодым и не очень дизайнерам есть чему поучиться. На BPR в более крупных городах спикеры и эксперты зачастую делятся еще на две разные категории, но во Владивостоке это вызвало бы сложности ввиду ограниченного числа мастеров, готовых к выступлению. Поэтому было принято решение эти сферы объединить.

В первом BPR от агентства "Сова" приняли участие местные, приморские эксперты, заслужившие уважение и внимание дизайн-индустрии. Это генеральный директор студии Concrete Jungle Феликс Машков, директор по стратегическому развитию Мастерской панды Валентин Дубинин, художественный руководитель брендингового агентства "Сова" Никита Новоселов, директор по маркетингу компании "Мир Упаковки" Александр Привалов и арт-директор Footwork Skateboards Константин Шалев. Они поделились опытом работы с иллюстраторами с точки зрения заказчика, рассказали о о способах монетизации творчества, о разнице между фрилансом и работой в штате, а также о творческом росте благодаря площадке Behance и многом другом.

Третья категория участников — дизайнеры — представили свои портфолио экспертам. Несмотря на то, что в международной традиции устраивать мероприятие по определенному направлению дизайна, на Behance Porfolio Review Vladivostok были представлены самые разные сферы — от дизайна упаковки до разработки логотипа, веб-дизайна и инфографики.

Дизайн упаковки. Автор - Жданова. Фото: Предоставлено организаторами BPR Дизайн упаковки. Автор - Зайка. Фото: Предоставлено организаторами BPR Инфографика. Автор - Зинченко. Фото: Предоставлено организаторами BPR Web-дизайн. Автор - Науменков. Фото: Предоставлено организаторами BPR 1 / 4

Технически мероприятие было поделено на две части: выступление экспертов (спикеров) перед гостями и выступление участников, представивших на суд гостей и, главное, экспертов свои работы. В формате коротких презентаций 8 участников представили свои лучшие кейсы. Итогом встречи стало всеобщее голосование "лайками". Каждый гость и эксперт выбрал лучшего по его мнению участника, при этом голос эксперта равнялся трем голосам гостя.

– Behance Portfolio Review — это не конкурс, и конкурсом быть не может. У всех работы разные. Призовые места мы не выделяем, а подарки вручаются скорее по принципу зрительских симпатий, — уточняет Вячеслав.

Как добавляет художественный руководитель "Совы", а по совместительству и один из спикеров BPR Никита Новоселов, такая система голосований – не приморское новшество, она активно применяется в международной практике мероприятий Behance, но лишь во Владивостоке лидеры голосования получали еще и материальный бонус.

Как готовили

Феерии дизайнерской мысли и продуктивного общения предшествовал целый год подготовки и далеко не самые простые обстоятельства.

— Мы столкнулись с тем, что в городе достаточно мало дизайнеров, желающих и готовых выступить со своими работами перед аудиторией. Ну а те, кто был готов, за год успели разъехаться по городам и странам. Не секрет, что большинство Владивостокских дизайнеров стремится если не за границу, то в центральную России, — говорит Никита. – Зато желающих стать гостями, то есть не выступать со своими работами, а просто послушать, оказалось больше, чем мы смогли принять. За неделю собрали полный зал около 85 человек.

Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria И участники, и гости BPR активно включались в общение. Фото: Артем Ганжа, Geometria Лучших из лучших определяли путем "народного" голосования "лайками". Фото: Артем Ганжа, Geometria 1 / 7

Магия общения

— Мы впервые увидели настолько живую аудиторию. Общение шло очень неформально. Можно было сесть на пол и обсуждать любую тему. Все спикеры живо общались с участниками и гостями. Были и споры, и горячие обсуждения. Люди словно были жадными до профессионального общения, которого им не хватало, – говорят организаторы.

Домашняя, уютная атмосфера – вот отличительная черта всех BРR. И Владивосток здесь не стал исключением. Этому поспособствовала и небольшая аудитория собравшихся, и приятная площадка.

— Сцена была отделена от зала всего несколькими ступеньками. Спикеры постоянно выходили в зал и стирали грань между собой и гостями. Все участники беседы находились в аудитории, иногда даже не требовался микрофон, чтобы задать вопрос. Получилась та самая магия общения. Когда никто никого не стеснялся, никто не был выше или ниже другого, все общались на равных, — вспоминает Никита.

Задача — быть смелым

— Когда у тебя нет обратной связи по своим работам, и ты сидишь в онлайне, словно в вакууме – ты можешь недооценивать свой уровень. Эта проблема особенно актуальна для нашего города, в котором нет сложившегося сообщества дизайнеров, — считает Никита.

В процессе подготовки BPR организаторы столкнулись с такой проблемой, что некоторых участников пришлось едва ли не заставлять представить свои работы и уговаривать в том, что они того достойны и уровень их дизайна достаточно высокий и достоин демонстрации.

— Научить творцов смелости – именно для этого мероприятие и проводится. Надеемся, что в дальнейшем ребята смогут активнее и увереннее защищать свои работы. В этот раз очень много сильных дизайнеров осталось в числе гостей,

— говорит Вячеслав.

Своими сожалениями о том, что не рискнули стать участником, и, напротив, радостью о того, что решились на презентацию своего кейса, приморские дизайнеры щедро поделились в соцсетях.

За закрытыми дверями

Одной из фишек мероприятий Behance является проведение закрытого BPR в отдельной комнате для участников – интровертов. Там они могут один на один пообщаться с экспертами и представить им свое портфолио, избежав пристального взгляда толпы гостей.

— Это для тех людей, кто боится выступать перед аудиторией, но хочет получить обратную связь и, возможно, найти работу, — отмечает Вячеслав. — Это очень своеобразная концепция, но пока она не совсем подходит Владивостоку. Наши участники и так слишком скромничают.

Ближе к рынку

На Behance Portfolio Review Vladivostok в зале оказались не только дизайнеры, студенты и спикеры, но и представители бизнеса. Они не только рассказали о своей стороне работы с дизайнерами, но и здесь и сейчас начали поиск талантов для дальнейшего сотрудничества.

Организаторы отмечают, что целенаправленно работодателей они не приглашали, однако многие из них сами проявили интерес к мероприятию. Желание поучаствовать выказывали даже те бизнесы, которые напрямую не очень-то и связан с дизайном: мебельная фабрика, рестораны, модельеры. Звонки поступали даже из других регионов.

— Прямо на мероприятии началось немало деловых переговоров и завязалось достаточно много контактов. Мы получили живое профессиональное общение среди собравшихся. Нетворкинг здесь работал как никогда,

— говорит Никита.

— Я искал на мероприятии людей, занимающихся анимационным дизайном, графикой, 2D и 3D дизайном. И нашел. Просто встал и объявил о том, что заинтересован в таких людях, раздал свои визитки. Они откликнулись. Я уже нашел нескольких интересных дизайнеров достаточно высокого уровня. Интересно, что все время находясь в поиске, раньше я их не находил. А на BPR представилась такая возможность, — отметил руководитель видеостудии FAZA, Александр Фаткулин.

По мнению Вячеслава, на платформе Behance присутствует довольно много молодых и неопытных дизайнеров, которые пока еще "витают в облаках". Они не относятся к дизайну с должной серьезностью.

— Зачастую им кажется, что заказчик не понимает творческую работу. В рамках BPR нам удалось объединить творцов и бизнесменов и в неформально обстановке объяснить, что творчество – это одно, а дизайн – это другое, это — работа. Тяжелая, долгая работа, и к ней надо идти. У нас была задача показать начинающим, что их ждет в будущем, когда они пойдут работать, — отмечает он.

И участники, и гости BPR активно включались в общение. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты поделились с приморскими дизайнерами секретами мастерства и тонкостями работы. Фото: Артем Ганжа, Geometria Эксперты выступили на BPR, чтобы поделиться секретами своего мастерства. Фото: Артем Ганжа, Geometria Без приятных сувениров на память не ушел никто. Фото: Артем Ганжа, Geometria 1 / 6

Голос зала

Зоя Шепета, студентка ДВФУ по направлению ландшафтная архитектура:

— Мне очень понравилась мысль Феликса о том, что нужно развивать городские пространства, чтобы они могли конкурировать по красоту и смыслу с красивым онлайном. Вытаскивать людей из интернета нужно, но пока некуда. Concrete Jingle как раз такие места и создают

Дина Зайка, дизайнер компании DNS по разработке упаковки:

— Константин Шалев выступил очень вдохновляюще. Потрясающий пример того, что не обязательно иллюстратору работать и развивать только одну технику. Он также поделился опытом продвижения на Behance, отметил, что площадка позволяет следить за последними тенденциями в дизайне, лидерами индустрии и определять цели, к которым стоит стремиться. По его словам, необходимо не только уделять время своей странице и кейсам, но и общаться с другими близкими по духу авторами, давая, таким образом, возможность отследить твои работы будущим потенциальным заказчикам.

Александр Фаткулин руководитель видеостудии FAZA:

— Иллюстраторы и дизайнеры зачастую являются интровертами. Поэтому BPR — та редкая ситуация, когда в одном месте собирается много интровертов и начинает общаться. Это дает возможность достучаться до них и поговорить, чего через интернет может и вовсе не произойти. Такая встреча в реальности очень ценна тем, что можно пообщаться, глядя глаза в глаза. Так уровень доверия друг к другу сразу повышается.

Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии участники и гости активно делились в социальных сетях.

Больше — не меньше

Высоко оценили уровень Behance Portfolio Review и амбассадоры Behance в Москве. Более того, они отметили, что приморские организаторы даже перестарались в вопросе угощений и подарков. По их мнению, Владивосток разгулялся на полную катушку, накормив всех от первого до последнего гостя, а не только экспертов. Да и с пустыми руками не ушел никто. Даже простые слушатели, попавшие на мероприятие совершенно бесплатно, унесли с собой брендированные ручки и другие сувениры.

Добрую заботу о собравшихся отметило и руководство площадки, где прошло Behance Portfolio Review. Даже ему, повидавшему немало мероприятий, показалось, что организаторы потратили уж слишком много, предложив почти всей сотне гостей отличные подарки.

Что дальше

Успех прошедшего Behance Portfolio Review вдохновил Никиту и Вячеслава на новые свершения. Они планируют организовать следующее мероприятие уже в 2019 году, причем масштабы обещают существенно вырасти. Пригласить к участию планируется и дизайнеров из соседних регионов Дальнего Востока, ведь многие из них находятся в еще большей профессиональной изоляции и нуждаются в общении с коллегами.

— Поскольку мы в какой-то мере уже исчерпал местный ресурс, в следующий раз мы хотим привезти западных спикеров. Интерес к ним есть. Имеются и предложения по конкретным экспертам. Все упирается в бюджет,

— говорит Никита.

Но беспокоит организаторов не только финансовая сторона вопроса. Еще одна непростая задача — сохранить камерную атмосферу мероприятия при увеличении масштабов. Как отмечают Никита и Вячеслав, в городе не так много подходящих мест на аудиторию в 100-150 человек. Они либо имеют завышенную стоимость и слишком официальный вид, либо оказываются уж очень "потрепанными".

Несмотря на то, что дата следующего Behance Portfolio Review еще не определена, организаторы уверены, что проводить его будут в теплое время года, когда риск того, что гости попросту не доберутся до зала из-за ливня или снегопада, близок к нулю. Предположительное время проведения – после ВЭФ, в середине-конце сентября.

Напомним, что Behance Portfolio Review прошло во Владивостоке 24 ноября при поддержке партнеров: магазина "Сундук", компаний "Мир Упаковки", "Ростелеком", "Мастерская панды", Ekki Wokki, "Geometria Владивосток", The Village+ Vladivostok и Центра содействия развитию молодежи Приморского края.