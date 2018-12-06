Начало встречи сегодня, 6 декабря, в 19.00. Вход в СК «Олимпиец» свободный на боковые секторы трибун

Заключительный домашний матч года проведет "Спартак-Приморье" против новичка Суперлиги. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. 6 декабря "Спартак-Приморье" проведет заключительный домашний матч в этом году. Соперником нашей команды будет "Уралмаш" (Екатеринбург). Начало встречи в 19.00. Вход в СК "Олимпиец" свободный на боковые секторы трибун, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу БК.

"Уралмаш" — новичок Первого дивизиона Суперлиги. В прошлом сезоне екатеринбургская команда завоевала бронзовые медали Второго дивизиона Суперлиги, а годом ранее, в своем дебютном сезоне, стала чемпионом Третьего дивизиона.

"Уралмаш" является продолжателем традиций клуба, который представлял Свердловскую область в чемпионатах РСФСР, СССР и России под именами "Зенит", "Уралмаш", "СКА-Урал" и "ЕВРАЗ".

Пойдя на повышение в классе, "Уралмаш" пополнил состав опытными игроками: Аланом Макиевым, Андреем Логиновым, Дмитрием Незванкиным, Андреем Зверковым. А в ноябре состав "заводчан" пополнили два американца: Аарон Паркс и ДеШон Парсонс.

На сегодняшний день дебютант Суперлиги-1 находится в зоне плей-офф. Команда Олега Мелещенко с 6 победами и 5 поражениями занимает 7 место в турнирной таблице.

Лидерами "Уралмаша" по статистическим показателям являются: Алан Макиев (13,6 очка, 6,8 подбора в среднем за игру), Дмитрий Незванкин (12,8 очка, 2,8 подбора, 3,9 передачи), Андрей Зверков (11,9 очка, 5,8 подбора, 1,4 передачи), Андрей Логинов (11,6 очка, 6,6 подбора).

В составе уральцев три игрока, игравших ранее в составе "Спартака-Приморье", это Андрей Зверков, Алексей Комаров и Сергей Рассказов.