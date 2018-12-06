Приморская спортсменка показала хорошие результаты на Всероссийском турнире по боксу

Анна Полуцкая заняла пятое место среди юниорок

Приморцы на Всероссийском турнире в Королёве. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

6 декабря, PrimaMedia. Всероссийский турнир по боксу "Олимпийские надежды" среди девушек прошел с 25 ноября по 1 декабря 2018 года в подмосковном Королеве. В турнире участвовало около 300 спортсменов из 55 регионов России.

Сборная Приморского края приехала на турнир вместе со старшим тренером Вячеславом Шипуновым. Участие в турнире приняла спортсменка федерации кикбоксинга Приморского края из села Новопокровка Анна Полуцкая, которая ранее завоевала первое место по кикбоксингу на первенстве мира в Италии.

На соревнованиях в весовой категории 48 кг у Анны было 13 соперников. В первом бою ей удалось победить досрочно, а во втором Полуцкой пришлось уступить, заняв пятое место среди юниорок.

"Думаю, Анна учтет недочеты своего выступления и в будущем еще покажет прекрасные результаты, однако даже сейчас выступать на уровне пяти лучших юниорок во всероссийском турнире, да еще и в смежном виде спорта – это успех для нее и для ее тренера", — высказал свое мнение о результатах президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.