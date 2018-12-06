Началось! Новогодние елки продают на улицах Владивостока неофициально

Зеленых красавиц можно найти на Проспекте красоты уже сейчас (ФОТО)

Начались продажи елок на Проспекте Красоты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Торговля главным новогодним атрибутом стартовала во Владивостоке в четверг, 6 декабря, хотя официальная дата продаж определена мэрией 12 декабря. Первая точка появилась на Проспекте красоты, сразу за кафе-питстопами, сообщает ИА PrimaMedia.

Пихты из Дальнегорска можно приобрести от 1 до 4 тысяч рублей. По словам продавца Евгения, елками он торгует законно, просто на его складе закончилось место, поэтому пришлось начать торговлю немного раньше, но до середины месяца продажи будут небольшими – так рано елки люди не покупают. Стоит отметить, что в пристутствии корр. ИА PrimaMedia предприниматель все же продал первую в сезоне елку, после чего провел хотя и своеобразный, но традиционный "обряд". Полученными из рук покупателя купюрами он провел по остальным деревьям, чтобы пихты тоже поскорее продавались.

Неофициальный старт продаж начался во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Неофициальный старт продаж начался во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Неофициальный старт продаж начался во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Неофициальный старт продаж начался во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Напомним, что официальный старт продаж начнется 12 декабря, автолавки разместятся на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева 1б и ул. Руднева 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановская, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.

17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона по 15 адресным ориентирам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. Красного Знамени, 73, просп. Красного Знамени, 90, просп. Красного Знамени, 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.

Также купить праздничное дерево можно будет на фестивале-ярмарке "Новогодние сказки" на центральной площади краевого центра. Там с 22 декабря будет работать тематическая улица Пихтовая.