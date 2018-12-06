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Не хватает на ЖКХ, образование и лекарства: составлен рейтинг долгов россиян

Аналитик выяснил, какие статьи расходов слишком накладные для семейного бюджета
Общество 11:35
Счета. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец составил список самых распространенных долгов россиян. В основу рейтинга вошли данные российской службы статистики, сообщает ИА PrimaMedia.

Исходя из данных списка, самым распространенным видом финансовых трудностей считается оплата жилищно-коммунальных платежей. Таких во втором квартале этого года было 7,5% — пишет "Российская газета".

На второй строчке – трудности с приобретением лекарств. С проблемами подобного рода сталкивается 7% домохозяйств. Чуть меньше российских семей вовремя не оплачивает счета за электроэнергию, более 4% имею просрочку по кредитным платежам. Замыкает "пятерку" долгов — оплата основного или дополнительного образования для себя или детей.

Эксперт отметил, что по всем позициям число должников в 2018 году сократилось. Также уточнил, что среди семей, имеющих трудности с оплатой кредитов выделяются многодетные, молодые, а также неполные семьи.

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