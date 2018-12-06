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Фасады Владивостока встраивают в "морскую" концепцию Нового года

Предприятия и учреждения города просят украшать свои витрины в едином стиле
Новый год 2019
Общество 11:35
Морскому городу - морской Новый год. Фото: vlc.ru

6 декабря, PrimaMedia. Владивосток продолжает готовиться к празднованию Нового 2019 года. В преддверии торжеств город уже украсили 10 новых новогодних елей, а вечером на улицах зажигаются праздничные огни новогодней иллюминации.

Праздничную атмосферу во Владивостоке также создают красочные баннеры, которые появились на фасадах различных предприятий и учреждений. Традиционно приобретают праздничный облик и поздравляют с Новым годом любимый город школы и детские сады.

Администрация города предлагает всем желающим использовать для праздничного оформления баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции празднования Нового 2019 года "Морскому городу – морской Новый год". Как подчеркнули в управлении культуры администрации Владивостока, не обязательно всем печатать одинаковые баннеры, можно просто использовать в оформлении своих учреждений представленную концепцию с новогодней символикой.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, с 22 декабря по 8 января на площади впервые пройдет фестиваль-ярмарка "Новогодние сказки", где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать традиции празднования Нового года в других регионах.

На второй площадке — набережной Спортивной гавани — построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся праздничные выступления артистов.

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