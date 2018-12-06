Итоги подведены!

Налоговики Приморья: Крайний срок для граждан уже прошел

Тем, кто не успел оплатить налоги до 4 декабря, придется раскошелиться
Общество 12:00
Деньги. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

6 декабря, PrimaMedia. Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает: 4 декабря истек срок уплаты имущественных налогов с физических лиц – транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц. Начиная с 4 декабря, за каждый день просрочки уплаты должникам начисляются пени. Во избежание дополнительных расходов и последствий в виде наложения ареста на имущество, запрета выезда за границу, удержания из заработной платы, налогоплательщикам лучше не затягивать с уплатой налогов, сообщает ИА PrimaMedia.

Узнать подробнее о сумме долга можно, посетив налоговую инспекцию по месту жительства, в своем "Личном кабинете" на сайте Федеральной налоговой службы, на портале госусуг, в МФЦ.

Обращаем внимание на то, что физические лица получают налоговые уведомления на уплату налогов через почтовые отделения.

Пользователи электронного сервиса на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получили налоговые уведомления в электронной форме в своем Личном кабинете.

Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

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