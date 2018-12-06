Безглавый Владивосток: Новый год столица Приморья встретит без мэра

Депутаты подвинули сроки проведения конкурса на избрания градоначальника

Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. На три месяца увеличили депутаты Думы Владивостока сроки проведения конкурса на замещение вакантной должности мэра. Народные избранники одобрили поправки в соответствующий нормативный акт. Это значит, что краевая столица войдет в новый год без руководителя администрации, сообщает ИА PrimaMedia.

В четверг, 6 декабря, состоялось заседание Думы Владивостока. Одним из вопросов, который был рассмотрен депутатами, стало внесение изменений в муниципальный нормативно-правовой акт, который предусматривает проведение конкурса на замещение должности главы Владивостока. Инициатор поправок, коим является председатель гордумы Андрей Брик, предложил увеличить сроки проведения всей процедуры. В частности, депутат выступает за продление с 5 до 10 календарных дней срока принятия думой города решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии гордумы и главы Приморья. За увеличение с 20 до 30 дней срока назначения членов конкурсной комиссии, с 25 до 40 календарных дней — периода принятия думой решения об объявлении конкурса, а с 50 до 90 дней – срока проведения конкурса. Максимальный же период принятия думой решения по вопросу избрания главы города должен составить, по мнению народных избранников, от 55 до 100 дней.

Как говорится в пояснительной записке, во время проведения конкурсной процедуры выбора мэра Владивостока в 2017 году, члены комиссии, как со стороны думы, так и со стороны администрации Приморского края указывали на крайне сжатые сроки проведения отдельных конкурсных процедур. Речь идет о том, что срок проверки документов кандидатов на достоверность предоставленных сведений, а также соответствие кандидатов установленным требованиям для их последующего допуска к первому этапу конкурса составил всего 7 дней, вместе с соответствующими запросами в УМВД России по Приморскому краю и администрацию Приморского края, что крайне мало.

При этом депутаты отмечают, что указанные сроки являются "максимальными" и фактически процедура будет проводиться в более сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что первым назначенным главой Владивостока после реформы МСУ стал бизнесмен Виталий Веркеенко. Он возглавил администрацию Владивостока в декабре 2017 года по итогам конкурса на замещение этой должности, после того как предыдущий мэр Игорь Пушкарев, находившийся к тому времени в СИЗО более полутора лет, досрочно ушел в отставку.

Отбор кандидатов проводила конкурсная комиссия, в которую вошли представители губернатора Приморья и гордумы. Из 56 кандидатов на рассмотрение депутаты Думы Владивостока допустили троих: Виталия Веркеенко, первого заместителя главы Владивостока Алексея Литвинова, который в отсутствие Игоря Пушкарева в последнее время исполнял обязанности глав, и бывшего депутата Думы Владивостока Александра Юртаева. 21 декабря 2017 года за Веркеенко на внеочередном заседании Думы города проголосовало 32 из 35 депутатов (трое отсутствовали). 28 декабря глава принял присягу. Алексей Литвинов по предложению Веркеенко вошел в состав новой администрации.

2 октября 2018 года Виталий Веркеенко объявил, что уходит в отставку. Свое заявление он разместил на личной странице в соцсетях, в нем он просит депутатов городской думы рассмотреть вопрос об отставке на ближайшем заседании. С момента назначения его на должность мэра прошло девять месяцев.