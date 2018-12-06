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Когда на японских авто придется менять номера - названы новые сроки ввода ГОСТа

Новый стандарт с 1 января вводиться не будет
Общество 12:20
Когда на японских авто придется менять номера - названы новые сроки ввода ГОСТа. Фото: Антон Балашов

6 декабря, PrimaMedia. В ГИБДД попросили Росстандарт отложить введение нового стандарта государственных автономеров. Ведомство просит отсрочку на семь месяцев с вводом спецзнаков для японских машин и мотоциклов, передает ИА PrimaMedia.

Планировалось, что новый ГОСТ появится уже с 1 января 2019 года, однако в ГИБДД не успели подготовиться к введению нового формата из-за "особенностей системы полицейских закупок". Об этом "Коммерсанту" сообщили в пресс-центре МВД.

ГИБДД просит перенести срок вступления новых правил на 4 августа 2019 года. Росстандарт выразил готовность рассмотреть "пожелание".

По новому стандарту появятся спецзнаки для японских автомобилей и мотоциклов. Для "японцев" их размер будет соответствовать площадке для госномера: 290 мм на 170 мм. Сейчас знак для любого автомобиля имеет параметры: 520*112 мм. Таким образом, новые знаки будут приближены к японским и по форме напоминать квадрат. Сейчас владельцам автомашин с "нестандартной" площадкой приходится устанавливать номера через переходники.

Для мотоциклов госномер станет еще меньше: 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм.

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