Олег Кожемяко показал Приморью врио первой леди

Ирина Герасименко приняла участие во встрече главы региона с жителями Владивостока

Ирина Герасименко и Олег Кожемяко. Фото: Стопкадр

6 декабря, PrimaMedia. Новая первая леди Приморского края впервые предстала перед местной общественностью. Супруга врио губернатора Ирина Герасименко приняла участие во встрече Олега Кожемяко с жителями Советского района Владивостока, которая состоялась в кинотеатре "Нептун", сообщает ИА PrimaMedia.

Как оказалось, Ирина Герасименко сама прежде жила в районе Второй речки. И училась в той самой школе №48, которая на днях прогремела на всю страну тем, что в ней родителям предложили самим учить детей 5-6 класса русскому языку и литературе. В школе на эти классы не хватало педагога. Позже выяснилось, что ситуация выглядит несколько иначе, и директор школы предложила вакансию одному из родителей, у которого есть соответствующее педагогическое образование. Вместе с тем, вопрос кадрового голода в школах, действительно, актуальный.

Его озвучила и первая леди края по итогам встречи в "Нептуне", где был задан вопрос по 48-й школе. Видео с ее комментарием на YouTube разместил портал "Город В".

"Я была очень опечалена по поводу школы №48. Я в ней училась. Это была шикарная школа, занимала одно из передовых мест в крае. И когда я слышу такое… Я сама была недавно в школе, разговаривала со своей учительницей. Ей 73 года, и она до сих пор преподает математику. Так остро стоит вопрос о кадрах. И она с утра до вечера в этой школе. Она мне не говорила, что там такая ситуация. Но это вопиющий случай, что довели школу до такого состояния, что нет педагогов", — говорит Ирина Герасименко.

Также супруга врио губернатора предается в записи воспоминаниям по поводу непосредственно кинотеатра "Нептун", где проходила встреча с населением: "…была молодая, ходила на сеансы, и был даже такой случай, когда мы пришли сюда на фильм "Генералы песчаных карьеров". Он был 16+, нас не пускали. Мы купили билеты на первый сеанс, закрыли в туалете с подружкой, чтобы на него проникнуть".

Это первое публичное появление Ирины Герасименко в регионе после того, как ее супруг был назначен врио губернатора края. По прибытии в Приморье, в одном из первых интервью Олег Кожемяко отмечал, что пока находится в регионе без супруги, она на тот момент еще не успела переехать во Владивосток.

Справка (Forbes): Ирина Герасименко. Супруга Олега Кожемяко, врио губернатора Приморского края и бывшего губернатора Сахалинской и Амурской областей. До государственной службы Кожемяко занимался бизнесом, был председателем совета директоров "Преображенской базы тралового флота" (ПБТФ). До последнего времени Ирина Герасименко была одним из основных владельцев ПБТФ. В начале июля компания, связанная с бывшим сенатором Александром Верховским, выкупила ПБТФ за $430 млн. В этом году Ирина Герасименко вошла в список богатейших женщин России по версии Forbes, заняв 24-е место с состоянием, оцененным изданием в $180 млн.