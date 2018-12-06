Кто есть кто. Художники Приморского края

Материал-справочник с именами художников и некоторыми их работами. Выпуск 1

6 декабря, PrimaMedia. Каждая картина, представленная в художественных салонах Владивостока, имеет автора. Кто-то известен более широко, по кому-то информацию можно найти в интернете, по другим сведений совсем мало. PrimaMedia решило, в силу возможностей, внести свой вклад в популяризацию имен приморских художников во всемирной паутине. И начинает создавать своего рода материал-справочник, в котором в алфавитном порядке будут представлены художники и некоторые их работы. Материал будет периодически пополняться и редактироваться.

Если эту публикацию прочитают художники, которые хотели бы попасть в данный текст, то это можно сделать через контакты редакции: https://primamedia.ru/contacts/ или администратора группы "Нарисованный Владивосток", Валерию Валенскую.



Андрей Бондарь. Фото: Фотография предоставлена художником

Бондарь Андрей Александрович

Окончил Владивостокское художественное училище, факультет живопись. Специальность: художник-живописец, преподаватель. 2007 – 2011 гг.

"Помимо живописи, создания полотен, своей целью вижу формирование понимания искусства как среди художников, окончивших высшие художественные заведения, так и среди художников-любителей, а также среди людей неравнодушных к искусству жителей нашей страны.

Дикие пионы. Этюд. Картон, масло. 2013 год. Фото: Фотография предоставлена художником Дом. Картон, масло. 2009 год. Фото: Фотография предоставлена художником Золотой мост. Картон, масло. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником Подснежники. Холст, масло. 2009 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Ромашки. Картон, масло. 2012 год.. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

Для меня крайне важно привить увлажнение к искусству среди моих учеников, с этой целью была специально разработана авторская методику преподавания. Я также веду аккаунт в одной из популярных социальных сетей, где много рассказываю о технике живописи и рисунка, а также провожу занятия для заинтересованных жителей нашего города".



Лера Валенская. Фото: Фотография предоставлена художником

Валенская Валерия

Образование: детская школа искусств №1 им.Прокофьева, художественное отделение, 1988-1992 гг.

Владивостокское художественное училище, 1993-1998 гг., мастерская Герасимова С.И.

Дальневосточная государственная академия искусств, 1998-2004 гг., мастерская Шебеко К.И..

Участник многочисленных выставок во Владивостоке.

Вид из одного окна. Холст, масло. Фото: Фотография предоставлена художником Мостик на Клубной. Смешанная техника. Фото: Фотография предоставлена художником Ночь в городе. Акварель. Фото: Фотография предоставлена художником Пленэрный этюд. Масло, грунтованный картон. Фото: Фотография предоставлена художником Пленэрный этюд. Масло, грунтованный картон. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

Администратор группы в Facebook "Нарисованный Владивосток".

Работы находятся в коллекции Приморской государственной картинной галереи, в частных коллекциях в России, США, Китае, Австралии.



Роман Гвоздев. Фото: Фотография предоставлена художником

Гвоздев Роман Витальевич.

"Местом своего рождения выбрал г. Владивосток, в ныне далёком 1976 году. Закончил, с отличием, детский сад, затем с горем пополам школу, а заодно факультет истории и философии ДВГУ (ДВФУ). В итоге, поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по специальности "07.00.07". По этой причине на данный момент не только художник, но и учёный – этнограф, этнолог и антрополог. Тем не менее, рисую гораздо дольше, чем занимаюсь наукой — начал буквально до детсадовского возраста.

Закат. Ослиные уши. Бумага, акварель, белила. 48х62. 2016 год. Фото: Фотография предоставлена художником Зеленая волна. Бумага, акварель, белила. 48х62. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником Пирс на острове Петрова. Бумага, акверель. 48х63. 2018 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Рассвет в Китайской дымке. Бумага, акверель, белила. 49х33. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Шторм на Набережной. Бумага, акварель, белила. 49х33. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

Не могу никого назвать в качестве своих наставников. Не сложилось. Учился всему сам. Изначально увлекался графикой, как и большинство прямо в школьных тетрадях. Позже освоил масляную технику, движимый, идеей написания реалистичного моря и волн — влияние Айвазовского.

Затем ушёл от реализма в полную изобразительную абстракцию – безответные чувства веская причина сойти с ума. И даже первая персональная выставка под названием "Красная запятая" была именно в этом направлении. Затем были портреты и вновь море. И вот, когда уже почти получилось написать маслом, что хотел, художественные поиски неожиданно привели в акварель. Пришлось многое начинать заново. Но акварель как воронка затянула своей непредсказуемостью, сложными эффектами и вот уже несколько лет продолжает открывать новые грани. Всё это привело к персональной выставке-проекту "Я просто жду свою волну" и, главное, чёткому осознанию себя художником. По-прежнему идеей фикс является написание реалистичного моря, морского прибоя, только уже в технике акварели".



Анна Голованова. Фото: Фотография предоставлена художником

Голованова Анна Владимировна

Образование: Владивостокское художественное училище, отделение живопись, 2001-2006 гг. Диплом с отличием.

Дальневосточная государственная академия искусств, 2006-2012 гг. Диплом с отличием. Квалификация: "Художник-живописец (станковая живопись)", по специальности "Живопись", мастерская Ильи Бутусова.

Основное место работы: Приморский краевой художественный колледж.

Жирафы, живые механизмы. Холст, акрил. 60х80. 2013 год. Фото: Фотография предоставлена художником Плод. Холст, акрил. 100х120. 2013 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Причал. Холст, масло. 80х100. 2014 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Сладкий мир. Холст, акрил. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Море желаний. Холст, акрил. 80х120. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

"Я — художник и преподаватель. Обычно художнику трудно говорить о себе и своём творчестве. Только картины, созданные художником, могут сказать о нём, о его личности и мастерстве.

Цели, которые я перед собой ставлю, связаны, в первую очередь, с творческой деятельностью. Это развитие себя, как художника, приобретение нового опыта и знаний, развитие своих профессиональных качеств. В то же время, являясь преподавателем, стараюсь передать, как можно больше тех знания и умений, какими обладаю сама. Стараюсь развить и раскрыть способности учеников, направить на всестороннее развитие личности обучающегося, воспитать потребностей в красоте".



Александр Казанцев. Фото: Фотография предоставлена художником

Казанцев Александр

Образование: Владивостокская художественная школа, 1999-2002 гг, преподаватель Бобкова Н. Н..

Владивостокское художественное училище, 2002-2007 гг., преподаватель Токарев А.В.

Дальневосточная государственная академия искусств, 2007-2013 гг., преподаватель Макеев Е.Е.

Двухэтажный деревянный дом 1908 года постройки. Уткинская №42. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником Дом 1890 года (примерно), по ул. Пушкинская. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником Дом конца 19 века. Около площади Семёновская во дворах. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником Этюд, картон, масло. Написан мастихином и пальцем. Вечерний штилевой день с видом на континент с острова Средний (о. Собачий) о-ва Пахтусова. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником Этюд, мастихин. Вид на пос. Безверхово с о. Козлова. А4. 2014 год. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

Участник многочисленных выставок во Владивостоке.

Александр ВКонтакте: https://vk.com/id265631371



Сергей Коновалов. Фото: Фотография предоставлена художником

Коновалов Сергей

Родился в 1965 году во Владивостоке.

Образование: Владивостокское художественное училище, 1980 – 1984 гг., преподаватель В. С. Чеботарёв.

Основным направлением в творчестве является морской пейзаж. Участник многих городских и краевых выставок, двух персональных.

Бухта Горностай 100х70. Холст, масло. 2011 год. Фото: Фотография предоставлена художником Вид на Эгершельд с Русского острова 80х60. Холст, масло. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником ГУМ. 70х45. Холст, масло. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником Приморская осень 80х60. Холст, масло. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником Приморская осень 80х60. Холст, масло. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

В настоящее время работы находятся в арт-галереи "Субмарина" (ул. Семёновская, 9) на постоянной экспозиции.



Кристина Ровная. Фото: Фотография предоставлена художником

Ровная Кристина Александровна

Дата рождения: 8 сентября 1991 года.

Образование: Владивостокское художественное училище, 2008-2012 гг., специальность: художник-дизайнер, преподаватели Лагирев Н.Н., Тимофеев Н.М..

В 2013 поступила в Дальневосточный Государственный Институт Искусств, на данный момент студентка 6 курса, руководитель Енин Александр Александрович.

Июль. Лодки. Картон, масло. 25,5х65,5. 2017 год.. Фото: Фотография предоставлена художником В порту. Холст, масло. 80х100. 2018 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Лето у моря. Холст, масло. 64х88. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником Отдых в доке. Холст, масло. 80х150. 2017 год. Фото: Фотография предоставлена художником Открытие сезона. Холст, масло. 90х100. 2018 год.. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

"Мое творчество неотъемлемо связанно с местом, где я живу. Меня вдохновляет Владивосток. Мне нравится море и все, что с ним связанно, особенно ощущение движения и свободы. Я стараюсь передать мое восприятие мира в своих работах".

Уржумов Виталий Александрович

Год рождения: 1981 год.

Образование: Владивостокское художественное училище, отделение дизайн, 1996-2000 гг., преподаватель Литценбергер Андрей Филиппович

"Рисованием увлекся в младших классах, поэтому попросил родителей записать меня в художественную школу. Развивать творческие навыки продолжил в Художественном училище Владивостока под руководством преподавателя А. Ф. Литценбергера. В этот период началось увлечение творчеством Сальвадора Дали и Бориса Валеджо: подражая второму, я восхищался первым. Под влиянием их творчества формировалась моя техника живописи: использование масляных красок, любовь к деталям, гладкая фактура мазка, а также формировался стиль: уклон в сюрреализм, реалистичная передача предметов, освещения.

Лимон на льдине. Холст, масло, 60х70, 2017 год.. Фото: Фотография предоставлена автором Лимонное дерево, полдень. Холст, масло, 60х70, 2018 год.. Фото: Фотография предоставлена автором Лимонный сад. Холст, масло, 60х70. 2017 год.. Фото: Фотография предоставлена автором Сбор урожая. Холст, масло, 50х70. 2017 год.. Фото: Фотография предоставлена автором Утро улитки. Холст, масло 40х50. 2011 год.. Фото: Фотография предоставлена автором 1 / 5

В дальнейшем изучение визуального искусства пошло в другом направлении — поступил в университет ВГУЭС, кафедра дизайна. Что, конечно же, сказалось, на живописи, сделав ее более графичной".

В 2005 г. состоялась первая попытка написать лимон в картине "Лимон на льдине". В этом же году родилась серия картин "Утро улитки".

Почему лимоны? Они солнечные, повышаю настроение и в разрезе интересные, как цветы".

Участник многочисленных выставок во Владивостоке.

Картины находятся в частных коллекциях в России, Австралии, Канаде, Польше и др.

Личный сайт www.urzhumov.info



Вероника Федорова. Фото: Фотография предоставлена художником

Федорова Вероника Юрьевна

Родилась в городе Владивостоке.

Образование: Детская художественная школа №3 г. Владивостока. Окончила с отличием Владивостокское художественное училище, выпуск 1997 г., преподаватель Жоголева А.К., Жоголев Н.П. Окончила с отличием.

Дальневосточная государственная академия искусств, выпуск 2008 г., преподаватель: Шебеко К.И. (1курс), Литвинов С.А. (1,2курс), Жоголев Н.П.

Вид с вокзала. Масло. Фото: Фотография предоставлена художником Вид Улисса. Катерная. Масло. Фото: Фотография предоставлена художником Владивосток, площадь. Масло. Фото: Фотография предоставлена художником Набережная. Масло. Фото: Фотография предоставлена художником Натюрморт с шиповником. Масло. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

С 2007 г. работает преподавателем в детских художественных школах г. Владивостока.

Участник многочисленных выставок во Владивостоке и выставки в Калининграде.



Сергей Михайлович Чурсин. Фото: Фотография предоставлена художником

Чурсин Сергей Михайлович

Член Уссурийского отделения ВТОО "Союз художников России", председатель Народного клуба самодеятельных художников "Творчество" Кавалеровского района при муниципальном учреждении "Центр культуры, досуга, библиотечного обслуживания, п. Кавалерово", живописец, авкарелист, художник-оформитель, художник-педагог.

Родился 23 января 1956 г. в г.Балей, Читинская областть, в рабочей семье.

На том берегу. Холст, масло. 40х80. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Весна. Холст, масло. 90х70. 2017 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Лайонрок. Холст, масло. 100х90. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Река Мста. Холст, масло. 80х70. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником Седьмая симфония. Холст, масло. 2016 год.. Фото: Фотография предоставлена художником 1 / 5

Образование: Владивостокское художественное училище, 1971−1975 гг., живописно-педагогическое отделение, специальность: учитель рисования и черчения, педагоги Ф. Н. Бабанин, И. И. Васильев, Л. И. Яценко, А.К Жоголева.

Хабаровский государственный педагогический институт, 1983−1990 гг, графическое отделение, педагоги Н. И. Вагин и А. П. Лепетухин, специальность: художник-педагог.