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"Соколы России" на истребителях Су-35С покажут высший пилотаж в небе над Приморьем

Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приемы воздушного боя
Общество 12:45
Су-35. Фото: pixabay.com

6 декабря, PrimaMedia. На аэродроме Центральная Угловая, под Владивостоком, 7 декабря пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. В числе прочих мероприятий над аэродромом пройдет авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя "Соколы России" (Липецкого авиацентра), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В своей программе "Соколы России" на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приёмы воздушного боя. Во время показа летчики продемонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет оценить маневренные возможности истребителей и мастерство летчиков. Сложность этой программы заключается в пилотаже боевых самолетов на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800км/ч).

Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа "Соколы России" осуществляют групповой высший пилотаж в полетном порядке "ромб", состоящем из 4 истребителей, где показывают комплекс фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск и т.д. на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавляет пилотажную группу заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. В настоящее время летчики уже прибыли в Приморье и проводит тренировочные полеты.

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