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Цены на красную рыбу в России идут на снижение из-за рекордного улова

Горбуша дешевеет в опте в центральной части страны
Общество 13:15
Цены на красную рыбу в России идут на снижение из-за рекордного улова. Фото: Александр Ратников

6 декабря, PrimaMedia. Рекордная лососевая путина начала влиять на оптовые цены в центральной части страны. Горбуша массово пошла внутренний рынок, а цены начали снижаться, передает ИА PrimaMedia.

Как следует из мониторинга цен Росрыболовства, на прошлой неделе в центральной части России отмечено снижение оптовых цен на горбушу в связи с увеличением поставок с Дальнего Востока. По сравнению с предыдущей неделей цены снизились на 3,7%, а в сравнении с ноябрем предыдущего года — на 21% до 130 рублей за килограмм, говорится в материалах Росрыболовства.

Цены на кету по сравнению с началом ноября этого года не изменились — 220 рублей за килограмм. Однако эта цифра на 55 рублей ниже, чем годом ранее (275 рублей).

Отмечается, что в этом году на Дальнем Востоке побит рекорд вылова за всю историю промысла тихоокеанских лососей — добыто более 677 тысяч тонн, 511 тонн из них пришлось на горбушу.

На Дальнем Востоке цены на горбушу и кету изменились незначительно по сравнению с данными прошлой недели. Горбуша в Дальневосточном федеральном округе стоит 108 рублей за килограмм, кета — 180 рублей за килограмм.

Кроме того, в ДФО продолжается тенденция к снижению цен на сельдь в связи с ростом предложения. Ее стоимость сократилась на 2% — до 48 рублей за килограмм. Столько же стоит камбала.

Минтай под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового рынка незначительно подорожал на Дальнем Востоке и обходится в 92 рубля за килограмм, треска подешевела до 195 рублей за килограмм.

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