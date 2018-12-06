Назван ТОП-5 книг по версии Билла Гейтса, которые вышли в 2018 году

Сооснователь Microsoft опубликовал список полюбившихся новинок

Книга. Фото: pixabay.com

6 декабря, PrimaMedia. Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, составил свой список книг, которые помогли ему разобраться в устройстве мира и привели к душевному равновесию в 2018 году. Подборку из пяти книг миллионер опубликовал на своем сайте. Что интересно — среди них нет художественных произведений, сообщает ИА PrimaMedia.

Начнем с пятой позиции "хит-парада" Гейтса. Его занимает "Путеводитель по медитации и осознанности" ("The Headspace Guide To Meditation And Mindfulness") Энди Паддикомба. Автор рассказывает о приходе к буддизму и дает советы по медитации, которой в последнее время увлекся Билл Гейтс.

Еще одна книга, которая, по словам автора списка, помогла ему разобраться в устройстве современного мира, "21 урок для XXI века" ("21 Lessons For The 21st Century) Юваля Ноя Харари.

В числе избранных и произведение журналиста Джона Каррейру "Плохая кровь" ("Bad Blood"). Книга посвящена компании Theranos, основательница которой Элизабет Холмс обещала, что с помощью небольшого количества крови фирма сможет сделать ее подробный анализ. Холмс подверглась критике и едва спасла свой бизнес, передают "Вести.ру".

На первую строчку рейтинга Билл Гейтс поставил мемуары историка Тары Уэстовер "Образованная" (Educated). Американка рассказывает, как вопреки убеждениям родственников, получила философское образование в Кембридже.