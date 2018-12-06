Госдума окончательно утвердила закон

Лучше этого не видеть: табло с курсами валют приказали убрать с улиц. Фото: Вадим Мартыненко

6 декабря, PrimaMedia. Табло с курсами валют будет запрещено размещать на улице. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума РФ. Информацию о курсах можно будет размещать только внутри уполномоченных банков, передает ИА PrimaMedia.

Как следует из законопроекта, Банк России устанавливает требования к размещению информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю. Сегодня на рынке появилось много нелегальных точек обмена валюты, принадлежащих неизвестным физлицам, которые нередко производят обмен по курсам, отличающимся установленным регулятором, пишет "Российская газета".

Такие обменники, по информации Центробанка, нередко обманывают "доверчивых граждан". С принятием новой нормы незаконные точки обмена валюты не смогут привлекать граждан, рекламируя свои услуги.

Отмечается, что соответствующие поправки внесены в законопроект о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами РЕПО.