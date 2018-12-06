Корвет ТОФ "Громкий" принял на борт вертолеты морской авиации в заливе Петра Великого

Летчики в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок

6 декабря, PrimaMedia. Новейший корвет "Громкий" в рамках заводских ходовых испытаний впервые принял на борт вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

"В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолётов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлёты с палубы корабля на стопе и на ходу. Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок", — говорится в сообщении.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.

Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.

Справочно: "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.