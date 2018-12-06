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США бросили вызов России, направив эсминец "на Владивосток"

"Акция" - знак протеста на чрезмерные морские требования РФ, заявили в Штатах
Политика 14:10
Владивосток. Фото: Антон Балашов

6 декабря, PrimaMedia. Американский эсминец прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края. Инцидент произошел в среду, 5 декабря. в Штатах объяснили такой "маневр" вызовом РФ из-за "чрезмерных морских требований России, передает ИА PrimaMedia.

Маневр эсминца USS McCampbell призван показать, что Соединенные штаты "будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право", заявили в США.

Пресс-секретарь ВМС США Рэйчел Макмарр пояснила: действия американских военных — это часть операции Штатов "Свободная навигация", уточнили в CNN

По ее словам, эсминец проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов "чрезмерным морским претензиям" России.

Макмарр подчеркнула — Вашингтон не намерен признавать претензии России на водные территории. Она аргументировала эту позицию тем, что Россия претендует на воды, которые находятся на расстоянии более 12 миль от побережья РФ, что противоречит международному праву.

ВМФ (военно-морской флот)

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

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