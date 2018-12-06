Специальные очки можно приобрести в кассах и барах сети кинотеатров «Иллюзион»

В кинотеатры Приморья разрешили ходить со своими 3D-очками. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Все кинотеатры сети "Иллюзион" с 6 декабря переходят на новую систему 3D-показа. Специальные очки можно приобрести в кассах кинотеатра и в барах, стоимость 50 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Улучшенный сервис кинопоказа – индивидуальные 3D-очки* – это гарантия качества, комфорта и чистоты. Теперь изображение стало ярче и контрастней, а очки – сверхлегкими, почти невесомыми. Их можно сохранить для последующих визитов в кинотеатр. Очки возврату не подлежат.

Зрители могут воспользоваться личными 3D-очками или приобрести кинобилет по "Единому тарифу", который включает в себя стоимость предоставляемых в аренду 3D-очков, необходимых для просмотра. Стоимость кинобилета по "Единому тарифу" – 1000 рублей.



Все кинотеатры сети "Иллюзион" с 6 декабря переходят на новую систему 3D-показа. Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион"

Важно! При покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "Иллюзион" очки не будут входить в стоимость, их нужно будет приобрести отдельно в кассе кинотеатра или в барах.

Примечание: * — за исключением залов премиальных форматов IMAX и VIP в кинотеатрах "Океан", "Уссури". В этих залах 3D-очки специальных форматов IMAX и XpanD выдаются бесплатно и должны быть возвращены на выходе из кинозала после просмотра кинофильма.

Мы заботимся о вас и желаем вам приятного просмотра!