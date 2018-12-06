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Премии не будет: работодатели в России не собираются поощрять сотрудников к Новому году

Такой позиции придерживается большинство руководителей компаний
Общество 14:40
Работодатели в России не собираются поощрять работников к Новому году. Фото: Антон Балашов

6 декабря, PrimaMedia. Большинство работодателей в России не собираются поощрять сотрудников к Новому году. О неготовности выплачивать премии заявили работодатели в сфере строительства, более щедрыми оказались наниматели в IT-отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, выяснили: 58% работодателей со всех регионов России премировать сотрудников не будут. Результаты опроса публикует ТАСС.

Намерение поощрить отличившихся работников выразили меньше четверти респондентов — 24%. А выдать премии всем сотрудникам готовы только 18% руководителей компаний.

Самыми щедрыми на новогодние премии названы работодатели из сферы IT и образования, а самыми "жадными" — из строительной отрасли и сферы недвижимости.

Отмечается, что в ноябрьском исследовании сервиса приняли участие 300 работодателей из всех субъектов РФ.

Как сообщало информагентство, ранее эксперты выяснили отношение россиян к своим руководителям. Только 47% россиян относятся к начальству с уважением и не испытывают зависти. Отмечается, что завидуют руководителям 1% подчиненных, а относятся с безразличием 19% респондентов. Еще 6% опрошенных заявили, что презирают начальника, а 4% и вовсе испытывают чувство ненависти. При этом, 2% наемных работников сообщили, что восхищаются своим руководителем.

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