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Вслед за новыми вагонами РЖД создаст инновационные вокзалы

Стало известно, как будут выглядеть здания и перроны в будущем
Общество 14:50
Проект станции Кстово ВМС Москва-Казань. Фото: АО "Скоростные магистрали"

6 декабря, PrimaMedia. В РЖД показали, как будут выглядеть инновационные вокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. О концепции пилотного проекта рассказал представитель "Скоростных магистралей", сообщает ИА PrimaMedia.

Управление вокзалом возьмет на себя единая цифровая платформа. Появится электронная системами контроля и безопасности, расчета пассажиропотоков, а также численности персонала и оборудования, — сообщили в "Скоростных магистралях" РИА Новости.

Концепция инновационного вокзала предусматривает наличие сервисов финансовых услуг, билетный сервис. Пассажир сможет воспользоваться системой электронной навигации, биометрического сканирования и цифровой посадки на рейс с помощью смартфонов.

Главная цель модернизации – предоставить максимальный комфорт для пассажиров. В проекте предусмотрены рестораны и кафе, детские зоны. Появятся площадки для проведения выставок, музыкальных мероприятий, оборудованные Wi-Fi залы ожидания.

Как мультимодальные транспортные системы станут работать транспортно-пересадочные узлы. Единый билет позволит свободно воспользоваться услугами перехватывающих парковок и различными видами транспорта. В связи с этим широко представят услуги: велопаркинга, каршеринга, такси и автобусного сообщения.

Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей. Пилотным участком ВСМ Москва-Казань станет часть железнодорожной ветви во Владимирской области.

вокзал железнодорожный

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