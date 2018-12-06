Новый вирус-вымогатель появился в Китае

За несколько дней им оказалось заражено более 100 тысяч устройств

6 декабря, PrimaMedia. Новый вирус-вымогатель появился на территории Китая. Он активизировался 1 декабря и уже успел заразить около 100 тысяч устройств, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Lenta.ru со ссылкой на 2SpyWar, вирус распространяется через китайский мессенджер WeChat. Вредоносная программа ведет себя не вполне обычно. Вирусы, как правило, предпочитают затаиться и незаметно майнить криптовалюту. Этот вирус сразу начинает требовать выкуп в размере 110 юаней (немногим более одной тысячи рублей). Также он крадет пароли с учетных записей пользователя на Alipay, NetEase, Baidu Cloud Disc, Jingdong, Taobao, TMall, QQ, AliWangWang.

В момент заражения все данные жертвы шифруются и злоумышленники требуют уплаты выкупа. Если пользователь не заплатит денег, хакеры обещают удалить код дешифровки, который по их утверждениям, находится на их серверах. В действительности специалисты по борьбе с вирусами отмечают, что дешифратор остается на зараженном устройстве и имеет слабый код шифрования.

Для избавления от вируса уже было создано специальное приложение.