Итоги подведены!

Новый вирус-вымогатель появился в Китае

За несколько дней им оказалось заражено более 100 тысяч устройств
Общество 14:50

6 декабря, PrimaMedia. Новый вирус-вымогатель появился на территории Китая. Он активизировался 1 декабря и уже успел заразить около 100 тысяч устройств, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Lenta.ru со ссылкой на 2SpyWar, вирус распространяется через китайский мессенджер WeChat. Вредоносная программа ведет себя не вполне обычно. Вирусы, как правило, предпочитают затаиться и незаметно майнить криптовалюту. Этот вирус сразу начинает требовать выкуп в размере 110 юаней (немногим более одной тысячи рублей). Также он крадет пароли с учетных записей пользователя на Alipay, NetEase, Baidu Cloud Disc, Jingdong, Taobao, TMall, QQ, AliWangWang.

В момент заражения все данные жертвы шифруются и злоумышленники требуют уплаты выкупа. Если пользователь не заплатит денег, хакеры обещают удалить код дешифровки, который по их утверждениям, находится на их серверах. В действительности специалисты по борьбе с вирусами отмечают, что дешифратор остается на зараженном устройстве и имеет слабый код шифрования.

Для избавления от вируса уже было создано специальное приложение.

мобильные устройства (гаджеты) вирус

Переход на электронные паспорта имеет ряд преимуществ – сенатор Ростислав Гольдштейн

30 ноября, 09:20

Клиенты тарифа «Анлим» могут делиться безлимитным интернетом с другими устройствами

27 ноября, 09:00

Тотальный контроль: пользоваться мессенджером сможет только владелец телефонного номера

6 ноября, 09:55
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia