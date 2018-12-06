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За курильщиков ответят работодатели

В Госдуме предложили меры, которые заставят граждан меньше пить и курить
Общество 15:05
За курильщиков ответят работодатели. Фото: Антон Балашов

6 декабря, PrimaMedia. В Госдуме РФ занялись поиском вариантов — как мотивировать граждан меньше курить и в целом бережнее относиться к своему здоровья. Парламентарии видят, в частности, выход в том, чтобы за курильщиков "отвечали" работодатели, самые внимательные из которых могли бы покупать сотрудникам абонементы в фитнес-клуб или бассейн, передает ИА PrimaMedia.

Какие еще методы подойдут для того, чтобы "оздоровить" нацию и стоит ли предусмотреть ответственность граждан за собственное здоровье на законодательном уровне депутаты и эксперты готовятся обсудить в ходе "круглого стола" 6 декабря в Госдуме.

Как пояснил "Парламентской газете" член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, серьезно стоит задача — увеличить продолжительность жизни россиян к 2030 году до 80 лет. При этом, по его словам, граждане не должны уповать на медицину, заботиться о своем здоровье нужно и самостоятельно. Герасименко также добавил, что россияне видят панацею в "паре таблеток", которые врач даст, "если они заболеют, и сразу все пройдет". А сами продолжают пить и курить, посетовал парламентарий.

По мнению Герасименко, дать мотивацию к здоровому образу жизни могут работодатели. В качестве бонусов для внимательных к здоровью сотрудников они могли бы покупать им абонементы в бассейн и тренажерные залы, пояснил депутат.

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