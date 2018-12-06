В библиотеке "Бук" состоялась творческая встреча с одним из самых читаемых авторов современной России

Писатель Андрей Рубанов встретился с читателями во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Встреча с известным российским писателем Андреем Рубановым – лауреатом премии "Ясная поляна", финалистом "Национального бестселлера" и "Большой книги" состоялась в билиотеке "БУК" во Владивостоке во вторник, 4 декабря. В общении с читателями Андрей вместе с Василием Авченко впервые рассказали, что совместно работают над написанием повести, в которой Владивосток станет местом, где разворачивается сюжет сочинения. Также помимо писательской работы на встрече обсуждалось и сценарное мастерство. Как, в целом, устроена работа сценариста и почему получается так, что на экранах мы видим плохое кино, рассказывал главный гость вечера. За Андреем Рубановым коротко, но внимательно записывала корр. ИА PrimaMedia Дарья Пашковская.

Андрей Рубанов вместе с писателем и журналистом "Новой газеты" Василием Авченко пишут повесть, действия которой будут происходить во Владивостоке. Андрей рассказал, что книга — про любовь, а герои — молодые люди. Девушка из Петербурга, а молодой человек из Владивостока.

"Идею я придумал и предложил Василию, он согласился. И вот, мы решили выступить в роли соавторов. Это редкая штука, когда два человека пишут одну вещь. Поскольку я сам неместный, я у вас здесь ничего не знаю. Если бы я написал роман про Владивосток, то из этого ничего бы не получилось, я бы просто наврал. А вот Василий, он здесь множество лет живет – он все знает, поэтому мы такой образовали писательский тандемчик. Сначала мы хотели написать роман, но он не набирался по объему, поэтому это будет повесть или даже, можно сказать, киноповесть", — поделился с читателями Андрей Рубанов.

Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

"Идея и фабула принадлежит Андрею, а я нужен, конечно, как владивостоксий человек, который живет здесь и знает местные реалии. Как тут люди живут и чем занимаются", — поделился Василий Авченко.

В каком же порядке будут стоять фамилии на книге, один из волнующих вопросов не только для читателей, но и для самих авторов. Решить этот вопрос Рубанов предложил самым банальным способом – подбросить монетку: "Я решил, что это тот самый момент — здесь, во Владивостоке определиться, какой будет авторский тандем: Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко". Выпал орел, а это значит, что фамилии будут идти в алфавитном порядке. Также писатель отметил, что в Москве дерутся за такие вещи.

У повести уже есть название — "Штормовое предупреждение", а презентация книги пройдет в следующем году во Владивостоке.

На встрече Андрея Рубанова активно спрашивали о его творчестве.

"Часто твой герой – это бизнесмен. На твой взгляд, насколько этот тип адекватно представлен в нашей литературе?", — задал вопрос один из участников встречи.

"У нас бизнесменов в России ненавидят или просто не любят. В свое время мне казалось, что такого персонажа не хватает в нашей литературе. Бизнесмены у нас класс угнетенный и забитый. Они сейчас всего боятся. Мои персонажи всегда были людьми инициативными, крепкими, решительными, желающими что-то создать и заработать. Сейчас спроса на такого персонажа нет, тем не менее несколько книг про таких людей я написал", — поделился со своими читателями Андрей Рубанов.

Также Андрей отметил, что для широкого читателя нужно писать одни и те же вещи. "Читатель хочет, чтобы ты писал одно и то же. Если ты пишешь про тюрьму, то и продолжай писать про нее, тогда у тебя постепенно будет набираться аудитория", — сказал писатель.

Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia Авченко и Рубанов или Рубанов и Авченко? Писатели рассказали о новой книге про Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Одним из самых интересных вопросов на встрече была тема сценарной работы в кино. Чем же отличается работа прозаика от сценариста?

"Это разное искусство. Во-первых, литература для одиночек, вы сидите дома и что-то пишите. А кино, это прежде всего, индустрия, это фабрика. Вы приходите и кроме вас там сидит еще 5 человек. У вас есть продюсер, который платит вам деньги. И если вы будете делать то, что ему не понравится – вас уволят. Первое отличие заключается в том, что кино – это работа коллективная, а второе, это то, что в кино нужно переписывать сценарий все время. Если вы приходите в кино, а оно оказалось плохим, то в этом не всегда виноват сценарист, так как он выполнял распоряжение продюсера", — ответил писатель.

Андрей признался, что авторское кино у нас практически не делают, так как многое пишется по заказу продюсера, но это все же не повод закрывать кинопроизводство в России.

"Закрыть кинопроизводство в России – это примерно тоже самое, что и закрыть авиапромышленность", — подытожил Рубанов.

Андрей Рубанов – один из самых успешных и читаемых современных писателей России. Автор книг "Сажайте, и вырастет", "Стыдные подвиги", "Психодел", "Готовься к войне" и других. В прошлом году его роман "Патриот" хвалили самые известные литературные критики страны, такие как Галина Юзефович и Константин Мильчин.