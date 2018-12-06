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"Нежность" полиции: МВД закупило к Новому году почти 30 тысяч наручников

Сумма закупки превысила 26 млн рублей
Общество 15:30

6 декабря, PrimaMedia. МВД объявило о закупке до 20 декабря 28,6 тысяч наручников "Нежность". Сумма закупки составила 26,37 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Интерфакса" со ссылкой на данные системы "СПАРК-Маркетинг", закупка будет сделана у единственного поставщика — ЗАО "НПО СМ".

Товар предназначен "для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия" и рассчитан на 5 тысяч циклов запирания. Один комплект с чехлом стоит 922 рубля.

"Нежность" на самом деле является наименованием БОС (браслетов оперативных специальных). Среди характеристик значится "мгновенное срабатывание запорного механизма при ударе БОС "Нежность" по запястьям".

ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) зарегистрировано в 1992 году. Его выручка по состоянию на конец 2017 года составила более 1,7 млрд рублей. Сайт компании сообщает, что она занимается бронированием объектов, производством режимных конструкций для следственных изоляторов и изоляторов временного содержания, средств защиты от взрыва, противотаранных устройств, средств индивидуальной бронезащиты, специального обмундирования.

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