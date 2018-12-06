Итоги подведены!

Тест ценою в жизнь разработали ученые

С помощью него можно выявить рак за десять минут
Общество 15:40

6 декабря, PrimaMedia. Всего несколько минут потребуется ученым, чтобы определить с точностью до 90%, есть ли у пациента онкологическое заболевание. Разработка принадлежит экспертам Квинслендского университета, передает ИА PrimaMedia.

Выявить рак возможно с помощью простого теста, который изобрели ученые. Проведение его и расшифровка занимают минут десять. Специалисты прикрепили к металлической основе ДНК здоровых и раковых клеток.

Далее ученые наблюдали за процессом метилирования, который происходит в ДНК клеток. Этот процесс показывает, какие гены следует отключить, а какие, напротив, включить в работу.

В пораженных клетках "метильных" очень мало, что и дает возможность ученым выявить наличие рака у пациентов, говорится в статье Nature Communications, пишет Ридус.

После эксперты воду, где содержатся наночастицы золота, окрашивали в розовый цвет и помещали туда ДНК. Если вода начинала синеть, значит, ДНК поражена.

Диагноз реально поставить при самых распространенных видах онкологических заболеваний. Таких, как: рак молочных и предстательных желез, а также толстого кишечника.

Такой простой тест делает возможным выявление наличия раковых клеток до того, как у человека начнут проявляться симптомы заболевания.

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