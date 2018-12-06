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Воздух под контролем: «Терминал Астафьева» установил датчики мониторинга атмосферы

Первые приборы, установленные компанией первой среди всех портов Находки, будут оценивать чистоту воздуха трижды в день
Бизнес 17:35
"Терминал Астафьева" установил два из четырех стационарных измерителей атмосферного воздуха. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Два из запланированных четырех стационарных измерителей атмосферного воздуха оптических по методу светопропускания ИКВЧ-М уже установила компания "Терминал Астафьева" на территории Находкинского городского округа. Как сообщили в компании корреспонденту ИА PrimaMedia, выбраны одни из самых современных датчиков, созданных и апробированных в России.

— Всего будет установлено четыре датчика измерения концентрации угольных частиц в атмосферном воздухе. Два на границе санитарно-защитной зоны между терминалом и микрорайоном "Мыс Астафьева" и еще два в рабочей зоне терминала. Датчики позволят контролировать состояние воздуха на разных стадиях перевалки и хранения угля и вовремя реагировать на любые изменения. Для дополнительного контроля у компании есть и другие методы, в частности переносной анализатор концентрации угольных частиц в атмосферном воздухе, — рассказал исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин.

Исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин

Исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Как отметил Михаил Старцев, генеральный директор компании "Инженерные системы", которая занимается установкой датчиков ИКВЧ-М, главное преимущество прибора, являющегося чисто российской разработкой, состоит в том, что он рассчитан на минусовые температуры и может эксплуатироваться при низких температурах, демонстрируя при этом высокую точность измерения. А срок службы прибора неограничен.

— На данный момент установлено и запущено в тестовом режиме уже два прибора. На следующей неделе планируется установка еще одного. До Нового года запустим и еще один, четвертый", — сказал Михаил Старцев.

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Жители микрорайона могут заходить на сайт компании "Терминал Астафьева" и самостоятельно следить за уровнем загрязнения воздуха в реальном времени.

Скриншот сайта

Скриншот сайта. Фото: http://terminal-astafyeva.ru/

Параллельно компания "Терминал Астафьева" завершает программу по установке единственных в Приморье итальянских пылеподавляющих пушек, оснащенных собственной метеостанцией и автоматически регулирующих выброс воды (или снежной массы) в зависимости от направления ветра. Дальность действия каждой из них – 150 метров, а зона покрытия составляет 7 гектаров. Две первые пушки были установлены в рабочей зоне терминала в августе 2018 года. Еще две прибыли на предприятие буквально на днях. Первая из них будет установлена и введена в эксплуатацию в течение следующей недели. До конца декабря заработает и четвертая пушка комплекта. Кроме того, накануне парк пылеподавляющих пушек пополнился и тремя мобильными южнокорейскими устройствами на гусеничном ходу Snow Zeus. Эти пушки используются для нагнетания снега на лыжных трассах. Их отличительная особенность состоит в том, что они могут оперативно выехать на любой участок, где требуются дополнительное орошение.

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Всего в 2018 году компания инвестировала в экологические мероприятия 312 млн рублей.

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