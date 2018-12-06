Куда бегут за помощью россияне, показал опрос

Выяснилось, что меньше всего доверия вызывают коллеги, соседи и психологи

6 декабря, PrimaMedia. Сотрудники ВЦИОМ провели опрос и выяснили, к кому чаще всего обращаются за помощью россияне в трудной ситуации, передает ИА PrimaMedia.

66% опрошенных россиян из 1600 респондентов в первую очередь рассказывают о своих проблемах родным и близким, пишет ТАСС.

Тяжелый груз неприятностей переваливают со своих плеч на плечи друзей 30%. Причем делится с приятелями о наболевшем в основном молодежь. Также молодые люди в трудной ситуации ищут поддержку у своей второй половины. Таких оказалось 18%.

Выяснилось также, что к родственникам в основном обращаются за помощью женщины, их ответы составили 71% среди остальных опрошенных. 34% мужчин предпочитают решать проблемы, советуясь с друзьями.

Самостоятельно пытаются разрешить сложные жизненные ситуации 27% россиян, принявших участие в опросе.

Не очень доверяют, согласно опросу, коллегам по работе. Только 4% согласны с ними поделиться своими неудачами. К соседям еще меньше доверия – 3%. И как показали результаты опроса, компетентность психотерапевтов у россиян доверия не вызывает вообще. Только 1% опрошенных считает, что профессиональную помощь они могут получить у специалиста. Это при том, что у каждого пятого опрошенного есть штатный психолог на работе или учебе. 9% из числа опрошенных признались, что обращались за помощью к психологу и только 5% он помог.