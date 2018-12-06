Названы лучшие сериалы года, заставляющие забыть обо всем

ТОП-10 составил Американский институт кинематографии

6 декабря, PrimaMedia. Список, в который вошли сериалы, заставляющие забыть о домашних делах, составили эксперты из Американского института кинематографии, передает ИА PrimaMedia.

Эксперты опубликовали лучшие сериалы года, интрига в которых держится до последнего. Официальное награждение состоится 4 января. А пока зрителям озвучили ТОП-10, который, по мнению специалистов, следует посмотреть.

Итак, в списке числятся: "Американцы", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Атланта", "Барри", "Лучше звоните Солу", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Поза", "Наследники", "Это мы".

Напомним, Американский институт кинематографии назвал также десятку фильмов года, которые стоит увидеть. В список вошли такие картины, как "Звезда родилась", "Черная пантера", "Фаворитка", "Восьмой класс".