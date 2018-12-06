Итоги подведены!

Первого продавца елок во Владивостоке наказала мэрия

Предприниматель, не дождавшись старта официальных продаж, начал торговать лесными красавицами неофициально
Общество 17:20
Продавца елок на Проспекте красоты наказали мэрия Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Сотрудники мэрии привлекли к ответственности первого продавца елок, который осуществляет свою торговлю незаконно, без имеющихся на то разрешительных документов. Теперь предпринимателю предстоит заплатить штрафы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, что на Проспекте красоты за кафе-питстопами появилась первая неофициальная точка продаж елок. Пихты из Дальнегорска продавали от 1 до 4 тысяч рублей.

По словам продавца, елками он торговал законно, просто на его складе закончилось место, поэтому пришлось начать торговлю немного раньше.

В мэрии отметили, что в краевом центре определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними елками. На 16 точках торговля стартует с 12 декабря, а 17 декабря будут дан старт продаж еще по 15 другим адресам. Раньше этого реализация главного атрибута Нового года – ёлки – незаконна.

"Нам поступил сигнал о том, что на Всеволода Сибирцева, 41, сегодня, 6 декабря, началась продажа елок. Оперативно выехали на место и составили протоколы об административных правонарушениях на недобросовестного предпринимателя. Перед законом ему предстоит ответить сразу по двум статьям – за незаконную торговлю и установку нестационарного торгового объекта. В данном случае это автомобиль, с которого ведётся реализация товара", — пояснили в АТУ Ленинского района.

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