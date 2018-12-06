Итоги подведены!

Правительство не знает, чем питаются россияне

Отсутствие достоверной статистики не позволяет принимать меры по эффективному оздоровлению граждан
Экономика 17:35

6 декабря, PrimaMedia. Статистика о питании россиян не соответствует реальным объемам потребления на 15-25%, считают эксперты РАНХиГС. Они констатировали, что качество данных о потреблении продовольствия на основе которых правительство выстраивает свою политику сомнительно, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", эксперты попытались создать документ о реальном состоянии "продовольственной безопасности". Для анализа они взяли "продуктовые балансы" и бюджетные обследования домохозяйств Росстата, однако данные в них значительно отличаются друг от друга. В то же время эти цифры расходятся с показателями производства продуктов.

Единственное, что роднит данные из нескольких источников — это согласие, что потребление всех типов продуктов выросло. Доходы населения в сопоставимых ценах за 2013-2017 годы снизились с 25,9 тысяч рублей до 23,2 тысяч рублей (10,6%), цены на продовольствие за тот же период выросли в среднем на 41%.

Эксперты считают, что при отрицательной динамике объема покупок в розницу растут расходы на продукты питания, что свидетельствует об ухудшении доступа к продуктам. Нынешние данные говорят о растущем расслоении по питанию среди жителей России.

В 2014 году самые обеспеченные россияне тратили на питание в 3,5 раз более малообеспеченных, а в 2016-м — уже в 4,1 раз.

Правительство намерено решать проблему сбора статистики о питании, что является мировым трендом. Хронические болезни зачастую зависят от качества питания человека на протяжении всей его жизни. Мониторинг питания различных групп позволит принимать меры для снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней желудочно-кишечного тракта.

Уже предпринятые меры по повышению акцизов и ограничения времени и мест продажи "вредных" продуктов уже показали, что их потребление населением снижается, но Минздрав не проводит детальных оценок эффективности процесса для населения в целом.

продукты питания

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