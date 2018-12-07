Рентгеновское зрение и собачий нюх: как работает Владивостокская таможня (ВИДЕО)

Как современные технологии и проверенные методы помогают избавить от трудностей участников ВЭД

Сейчас таможенники вскрывают не каждый контейнер. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Как выявляют контрафакт, кто досматривает контейнеры и сколько времени уходит на оформление таможенной декларации. Об этом и многом другом рассказали и показали сотрудники Владивостокской таможни в ходе состоявшегося пресс-тура, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Все по электронке

Еще с апреля 2017 года львиная доля всего декларационного массива Дальнего Востока концентрируется на Владивостокском таможенном посту, в центре электронного декларирования. О такое понятие, как подача документации в бумажном виде, безвозвратно уходит в историю. Теперь все документы предоставляются в электронном варианте, а благодаря модернизации системы – сделать это можно из любого региона ДФО.

— На сегодняшний день мы являемся самым крупным таможенным постом, совершающим операции, связанные с выпуском товара в торговом грузовом обороте. Штатная численность таможенного поста с недавнего времени 177 человек. Уникальность нашего поста, как и всех центров электронного декларирования в том, что мы являемся органом, который занимается исключительно удаленным выпуском. У нас электронное взаимодействие со всеми таможенными органами и, в первую очередь, постами Дальнего Востока. Почти все грузы, которые прибывают морским транспортом на Дальний Восток, концентрируются на нашем посту и совершаются таможенные операции именно здесь, — рассказал и.о. начальника Владивостокского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Алексей Дульянинов.

Он также отметил, что на сегодняшний день порядка 80% всех грузов оформляется в стенах именно этого подразделения.

Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

— Если раньше необходимо было присутствие на Камчатке или, к примеру, на Сахалине, декларации подавались в тот таможенный орган, то на сегодняшний день в этом необходимости нет, декларацию можно подать из любого уголка России в наш центр. Мы ее проверяем и, если все хорошо, то груз, находящийся на Сахалине или, например, в находкинском порту Восточный, выпускается удаленно. И присутствие декларанта или участника ВЭД не нужно, — отметил Алексей Дульянинов.

Такой формат работы, во-первых, сильно сокращает время ожидания – с 10 дней до 4 часов, а, во-вторых, исключает коррупционную составляющую.

Кроме этого, на вооружении таможни появились две современные таможенные технологии — это "авторегистрация" и "автовыпуск" таможенных деклараций. Только в 4 квартале было автоматически зарегистрировано более 11.5 тысяч деклараций (более 32% от всех поступивших деклараций). Из них 896 деклараций выпущено без участия должностного лица таможенного органа.

Рентгеновское зрение и собачий нюх

Еще одно ноу-хау, которое имеется на вооружении таможни – это мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК). Если раньше сотрудникам таможни приходилось вскрывать каждый контейнер, то сейчас дело с этим обстоит куда проще. С помощью МИДК таможенники имеют возможность просветить контейнер и, если к нему не будет вопросов, даже не вскрывать его.

— В регионе деятельности Владивостокской таможни находиться 2 мобильных инспекционно-досмотровых комплекса, которые осуществляют свою работу на 5 складах временного хранения. Работа заключается в том, что в процессе сканирования контейнеров формируется рентгеноскопическое изображение. Должностное лицо в процессе работы сверяет документы с товаром, который находится внутри. В результате проведенного анализа принимается решение. Либо контейнер отправляется на фактический контроль, либо, если не усматриваются признаки нарушений, тогда контейнер допускается, и в дальнейшем инспектора осуществляют выпуск декларации, — рассказал главный таможенный инспектор отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК) Владивостокской таможни Сергей Буланов.

Процесс выглядит так: контейнер подвозят к комплексу, после чего МИДК сканирует его и, если оператор видит, что содержимое внутри соответствует декларации – ставят положительную пометку, если же сотрудники таможни замечают посторонние незадекларированные объекты – готовится акт таможенного досмотра.

Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 12

— После этого для всей партии товара проходит фактический досмотр, — отметил Сергей Буланов.

Стоит отметить, что для этой работы нужен большой опыт, не подготовленному человеку сложно по изображению на экране понять, что внутри.

Если же контейнер вскрывают, то идет полный пересчет и сверка всего указанного в декларации.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2018 года в результате применения МИДК Владивостокской таможней выявлено – 328 нарушений таможенного законодательства, по которым возбуждено 125 дел об административных правонарушениях, по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". В основном правонарушения связаны с недекларированием товаров и использованием чужого товарного знака.

Еще одна инстанция проверки – это кинологи с собаками. Они исследуют все коробки и, если чуют что-то неладное, указывают на это кинологам характерным поведением. На службе у таможни таких четвероногих сотрудников двое – Яра и Умка.

— Умка работает уже четыре года. Наркотиков мы с ней пока не выявляли, но случаи обнаружения контрафактных сигарет и дериватов в этом году уже были, — рассказал сотрудник кинологического отдела Александр Долганов. — Мы работаем не только в порту, а перемещаемся по всей зоне ведения владивостокской таможни.

Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работа таможенных органов становится все оперативнее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 14

За 11 месяцев 2018 года таможенным постом оформлено более 147 тысяч деклараций на товары (из них на импорт приходится более 133 тысяч деклараций). Перечислено в федеральный бюджет более 123 млрд. рублей. Для сравнения: за весь 2017 год оформлено 39 тысяч товарных партий.