Samsung «обскакал» iPhone в рейтинге лучших смартфонов года

Список составило Роскачество

6 декабря, PrimaMedia. Эксперты из Роскачества и Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров провели исследование, испытав 309 моделей смартфонов от разных производителей. На основе полученных данных был составлен рейтинг лучших устойств по итогам этого года, передает ИА PrimaMedia.

Смартфоны эксперты исследовали на предмет качества и безопасности. Гаджеты подверглись испытаниям по 229 пунктам, среди которых была проверка на прочность, навигации, интернета, музыки, работы камеры и прочие возможности устройств.

Какие только манипуляции не проводили с гаджетами эксперты, чтобы выяснить, какие телефоны достойны войти в десятку лучших. И на влагоустойчивость с помощью специального дождя их проверяли, и роботы царапали стеклянные поверхности устройств, и аккумулятор снимали и устанавливали несчетное количество раз.

В итоге получился у специалистов такой список:

1.Samsung Galaxy Note 9.

2.iPhone XS Max.

3.iPhone XS.

4.Samsung Galaxy S9.

5.Samsung Galaxy S9+.

6.Samsung Galaxy S8.

7.Huawei Mate 20 Pro.

8.iPhone XR.

9.Samsung Galaxy S8+.

10.iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.