Выпускные работы касались различных аспектов деятельности профсоюзных организаций и развития социального партнерства

Профсоюзные активисты Приморья получили дипломы АТиСО. Фото: пресс-служба ФППК

6 декабря, PrimaMedia. Дипломы специалистов программы профессиональной переподготовки "Менеджмент в социально-трудовой сфере" Академии труда и социальных отношений (г. Москва) получили восемь профсоюзных активистов Приморья. Выпускные квалификационные работы слушателей оценены аттестационной комиссией на "хорошо" и "отлично". Все они касались различных аспектов деятельности профсоюзных организаций и развития социального партнерства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Трое слушателей подробно разобрали практику подписания коллективных договоров на предприятиях, один проанализировал регулирование заработной платы в коллективных договорах и соглашениях, двое написали о мотивации и работе с кадрами, одна работа исследовала положение женщин в лесной отрасли Приморского края и еще одна – трудовые конфликты и практику их разрешения на предприятиях министерства обороны. Все авторы не только опирались на опыт работы своих профсоюзных организаций, но и обобщали все лучшее, что есть сегодня по заданной теме. Это позволило каждому прописать практические рекомендации, которые станут подспорьем в работе товарищам по профсоюзному движению.

"Это уже шестой выпуск программы профессиональной переподготовки с Академией труда и социальных отношений в нашем центре, — сказала заместитель директора Учебно-методического центра Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Воробьева. – Мы работаем в этом направлении с АТиСО и Институтом профдвижения с 2009 года. Дипломы вуза получили за это время 78 человек.

Наши слушатели имеют возможность обучаться в столичном вузе, не выезжая за пределы Владивостока. Информационные технологии позволяют сегодня пригласить любого преподавателя и получить самые актуальные знания. Поэтому к нам на сессии приезжают не только жители нашего края, но и дальневосточники. И не только профсоюзные активисты. План обучения включает в себя трудовое и гражданское право, менеджмент, конфликтологию, управление персоналом, экономику труда и экономический анализ, а это интересно всем, кто работает в общественных и коммерческих организациях, государственных учреждениях. Мы имеем право принимать на эту программу лиц, не имеющих высшего образования, достаточно диплома о средне-профессиональном, например".

И выбор направлений также за студентом: "Менеджмент общественной организации", "Социоэкономика", "Регулирование социально-трудовых отношений", "Экономика труда и управление персоналом", "Медиация в сфере трудовых правоотношений".

Приоритетом при зачислении и скидкой на обучение обладают, конечно, представители профсоюзных организаций. Подать заявку на обучение в АТиСО в 2019 году можно уже сегодня, обратившись в Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Приморского края. Полный курс – это 316 часов обучения, три сессии стоимостью 37500 рублей, которые можно вносить тремя платежами.

Кстати, по положению о резерве кадров Федерации независимых профсоюзов России, каждый претендующий на выборную должность профактивист обязательно должен получить диплом АТиСО.

Среди выпускников этого года – два представителя Росуглепрофсоюза, а также активисты профсоюза работников авиационной промышленности, здравоохранения, аграриев и лесной отрасли, водного транспорта, гражданского персонала Вооруженных Сил России.