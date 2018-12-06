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Российским аграриям и фермерам расширили страховые возможности

Госдума приняла во втором чтении новый список компенсаций сельхозтоваропроизводителям
Экономика 18:25

6 декабря, PrimaMedia. Законопроект, по которому планируется расширить перечень случаев, позволяющих получить страховое возмещение сельхозтоваропроизводителям, приняла Госдума сегодня, 6 декабря, во втором чтении. В их число вошли выплаты за вынужденный убой животных и новые виды стихийных бедствий, сообщает ИА PrimaMedia.

Животное придется умерщвлять, если оно было инфицировано заразной болезнью и несет собой опасность для другого скота и человека. Компенсацию за такую крайнюю меру получат те производители, которые застраховали это животное.

Сегодня страховщики отказывают товаропроизводителям в выплатах подобного рода, мотивируя это тем, что в законодательстве нет подобной нормы, — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, согласно законопроекту, будет скорректирован перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от которых страхуют риск гибели урожая. Если между страховщиком и сельхозтоваропроизводителем возникнут разногласия по выплатам, то чтобы определить размер ущерба, поля будут мониторить при помощи авиационного и космического оборудования.

Также законопроект определит сроки и порядок заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева. Этот договор теперь должен будет быть заключен не позже 15 дней после окончания посадки. В случае, если сельхозтоваропроизводитель не сеял в этом году, то не позднее 15 календарных дней после посадки в субъекте РФ, в котором он работает.

Снижается размер страховой суммы с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая сельхозкультуры, насаждений, животных.

Это "позволит снизить размер страховой премии и, соответственно, финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей во время посевных кампаний, — отмечается в документах.

Законопроект устанавливает минимальный размер в 10% и увеличение до 50% максимального размера "безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования риска гибели урожая". Ранее максимальный размер составлял 30%.

Данная мера объясняется тем, что в регионах страны, где земледелие носит рисковый характер, заметно снижение интереса к сельхозстрахованию со стороны страховых компаний. Из-за этого сельхозтоваропроизводители не могут застраховать свой урожай с господдержкой. А увеличение размера безусловной франшизы повысит интерес страховых фирм к сельхозстрахованию.

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